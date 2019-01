Meppen. Die Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt hat begonnen. Der SV Meppen hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit im neuen Jahr absolviert. Das erste von noch 18 Punktspielen findet am 26. Januar beim Lokalrivalen VfL Osnabrück statt.

Rund 30 Zaungäste hielten Ausschau nach neuen Spielern. Aber es war niemand dabei. Coach Christian Neidhart begrüßte auf dem Trainingsgelände gleich mehrere Spieler, die zuletzt angeschlagen bei Punktspielen nicht zur Verfügung standen: Etwa Marcel Gebers, der nach der Hüftverletzung im letzten Spiel der vergangenen Saison bei Werder Bremen II noch zu keinem einzigen Einsatz gekommen ist. Aber auch Luka Tankulic (Faserriss), Patrick Posipal (Schambeinentzündung) und Mirco Born (Bänderriss). Es fehlte neben Fabian Senninger, der nach der Reha in Berlin nach seinem Kreuzbandriss erst in der nächsten Woche ins Emsland zurückkehrt, nur der lange Innenverteidiger Jovan Vidovic. Der im Sommer vom JLZ Emsland gekommene Jannik Hoormann nahm noch nicht am Mannschaftstraining teil. Neidhart und Co-Trainer Mario Neumann zeigten sich gespannt, wie die Langzeitverletzten auf die erhöhte Belastung reagieren. Einige Spieler hatten schon vor der Winterpause wieder trainiert, aber noch keine Zweikämpfe mitgemacht.



Nur eine kurze Pause

Auf eine Leistungsdiagnostik verzichten die Meppener nach Rücksprache mit der Universität Paderborn. Das mache nach so einer kurzen Pause, nach der keine so intensive Vorbereitung wie im Sommer nötig sei, keinen Sinn, erläuterte Neidhart die Aussage des Partners.





Feinschliff in Belek

Vor dem Trainingslager hat das Trainerteam intensive Belastungen geplant. Zumeist sind zwei Einheiten am Tag vorgesehen. „Im Trainingslager in Belek wollen wir am Feinschliff arbeiten. Nach der Rückkehr beginnt ja schon die Vorbereitung auf das Derby in Osnabrück“, erklärte Neidhart.

In Paderborn ohne Zuschauer

In der nächsten Woche steht das einzige Testspiel in Deutschland auf dem Meppener Plan: Die Emsländer treten am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Zweitligisten SC Paderborn an. Weil es laut Meppener Aussagen die Gegebenheiten auf dem Trainingsgelände des letztjährigen Ligarivalen nicht zulassen, werden keine Zuschauer dabei sein können.





Trainingslager vom 13. bis 20. Januar

Am 13. Januar starten die Emsländer frühmorgens ab Düsseldorf in Richtung türkische Adria. Sie beziehen zum dritten Mal in Folge ein Winter-Quartier im Hotel Papillon Ayscha in Belek. Vor der Rückkehr am 20. Januar sind zwei Testspiele geplant: am 16. Januar gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan sowie am 19. Januar auf den FC Botosani aus der 1. rumänischen Liga.

Bredol soll mitfliegen

In Belek hatten die Meppener in den vergangenen beiden Jahren optimale Bedingungen vorgefunden. Es ist vorerst geplant, dass 24 Feldspieler und drei Torwarte mitfliegen. Mit Leonard Bredol soll auch ein Spieler vom Jugendleistungszentrum Emsland dabei sein. Demnach müssten die Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft daheim bleiben.