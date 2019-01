Meppen. Die kurze Winterpause beim Fußball-Drittligisten SV Meppen endet am Donnerstag. Coach Christian Neidhart erwartet die Spieler um 14 Uhr auf dem Trainingsgelände.

Der Fußballlehrer geht davon aus, dass sich fast alle Langzeitverletzten zurückmelden, also auch Marcel Gebers, Patrick Posipal, Mirco Born und Luka Tankulic. Sicher fehlen wird Fabian Senninger, der noch bis zum Sonntag bei der Reha in Berlin weilt. Dann kehrt er nach Meppen zurück, um unter der Regie von Physiotherapeut Daniel Vehring weiter am Comeback zu arbeiten. Der flinke Außenbahnspieler hat sich in der Sommervorbereitung das Kreuzband gerissen. Er dürfte erst im Februar wieder komplett zur Verfügung stehen.



Kommt noch ein Neuer?

Neidhart und Co-Trainer Mario Neumann wollen sich in dieser Woche ein Bild machen, wie groß der Rückstand der zuletzt angeschlagenen Spieler noch ist. Es besteht sie Möglichkeit, einen Akteur zu verpflichten.

Drei Testspiele vor dem Derby in Osnabrück

Bis zum Trainingslager in der Türkei vom 13. bis 20. Januar wird zumeist zwei Mal täglich trainiert. Vor dem Punktspielstart 2019 am 26. Januar um 14 Uhr beim Nachbarn VfL Osnabrück stehen auch drei Testspiele auf dem Programm: am 9. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit beim Zweitligisten SC Paderborn sowie während des Trainingslagers in Belek am 16. Januar gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan sowie am 19. Januar auf den FC Botosani aus der 1. Rumänischen Liga. Die Emsländer beziehen zum dritten Mal in Folge Winter-Quartier im Hotel Papillon Ayscha in Belek.