Meppen. Er galt bei nicht wenigen Kennern des Fußballs als Torwart der Zukunft beim SV Meppen: Lars Huxsohl. Seit Mitte des gerade abgelaufenen Jahres studiert und spielt der 22-Jährige in den USA. Dort wurde Huxsohl nun zum besten Schlussmann gewählt.

Mit der Mannschaft der Universität Hampshire gewann Huxsohl im Osten, in der Eastern Conference, den Titel. Von 220 Mannschaften sei man unter die 30 besten gekommen, berichtet er. „Deswegen sind wir auch in die Playoffs der gesamten USA gekommen. Wo wir allerdings früh gescheitert sind.“

Trotz des Ausscheidens mit den „Wildcats“ erhielt Huxsohl mehrere Auszeichnungen: „Unter anderem die zum Torhüter des Jahres.“ Gewählt wurde er von Journalisten. Es gebe aber auch noch Auszeichnungen, die von den Trainern bestimmt werden.

Ab jetzt nur noch Training

In Wettkämpfen wird Huxsohl in den Vereinigten Staaten nicht mehr seine Fähigkeiten demonstrieren können. „Für mich es jetzt vorbei – leider. Ab jetzt trainieren wir nur noch. Und bestreiten bis zur neuen Saison nur Freundschaftsspiele.“ Im August beginnt die Saison wieder. Aber Huxsohl ist nur noch bis Mai 2019 in den USA.

Nach eigenen Angaben liegen Huxsohl „ein paar Anfragen“ aus der United Soccer League (USL) vor. Die USL ist die zweithöchste US-amerikanische Liga, direkt unter der Major League Soccer (MLS). „Definitiv sind auch interessante Sachen dabei“, beschäftigt sich Huxsohl mit den Anfragen. „Aus Arizona und North Carolina usw.“, gesteht er. Allerdings sei das relativ schwierig mit seinem Studium zu vereinbaren, weil die Vorbereitung bereits im Januar beginne. „Und die Saison im Februar oder März endet. Das heißt, ich müsste meinen Master praktisch dafür aufgeben. Deswegen denke ich, dass ich erst mal nur weiter trainieren werde.“ Man müsse abwägen.





Weitere Möglichkeit für Huxsohl: „Ich habe jetzt ein Angebot bekommen, noch einen zweiten Master zu machen – bei einer anderen Uni." Doch Huxsohl glaubt nicht, dass ihn ein zweiter Master weiterbringen wird.“ Sein derzeitiges Masterstudium wird Mitte des Jahres abgeschlossen sein. „Dann könnte ich arbeiten gehen“, bestätigt er. Wahrscheinlich zieht es Huxsohl in die Logistik. Auch als Projektmanager könne er arbeiten, sagt er.

Was genau passieren wird, weiß Huxsohl heute selbst noch nicht. „Ich muss mal schauen, wie es läuft. Ich hätte schon Lust, noch ein Jahr in den USA zu verbringen, indem ich da in der 2. Liga spiele. Und halt nur von dem Geld dort lebe. Oder ich gehe halt zurück.“ Huxsohls letzter Verein vor seinem Studium in den USA, habe bereits Interesse an einer Rückkehr signalisiert, sagt er. Um in die Staaten gehen zu können, hatte Huxsohl im Juli 2018 seinen Vertrag beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt kurzfristig aufgelöst. Entweder verbinde er Job und Regionalliga oder vielleicht gehe es höher, sagt Huxsohl. „Man weiß halt nicht, was so kommt. Schwierig zu sagen an dieser Stelle.“

Und eine Rückkehr zum SV Meppen? „Das liegt ja nicht nur an mir“, schmunzelt Huxsohl. Meppen habe zwei sehr gute Torhüter, weiß er die Situation sehr wohl einzuschätzen. „Domaschke finde ich überragend.“ Er sei sehr gut mit dem Fuß und gebe der Mannschaft von hinten auch eine gewisse Ruhe, die die Mannschaft jetzt in dieser Situation auch brauche. „Insofern muss man schauen, ob das überhaupt Sinn machen würde. Ich will ja auch spielen. Da müsste man sich dann auch die Frage stellen, ob es der richtige Schritt für meine persönliche Weiterentwicklung ist.“





Seit dem 14. Dezember befindet sich Huxsohl im Heimaturlaub in Deutschland. Am 3. Januar geht es für ihn zurück über den großen Teich nach New York. Für Huxsohl ist die erste Rückkehr nach Deutschland, seitdem er in den USA ist. „Erst mal rumreisen und alle Leute wiedersehen“, lautete das Motto. Huxsohl fuhr nach Hamburg, Meppen und Lingen. „Leider habe ich es noch nicht geschafft, alle zu sehen.“

Bei den letzten zwei Heimspielen des SV Meppen vor der Winterpause gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:1) und gegen Lotte (2:0) saß Huxsohl auf der Neuen Tribüne. „Zwei meiner besten Freunde spielen dort noch: Thorben Deters und Janik Jesgarzewski. Von daher muss man da natürlich auch zuschauen.“ Silvester feierten Huxsohl und Jesgarzewski auch gemeinsam.

Wehmütig

Abgehakt hat Huxsohl das unrühmliche Ende seiner Zeit beim SV Meppen. „Man blickt natürlich immer noch mit Wehmut drauf. Ich freue mich für Meppen und die Stadt. Weil die definitiv in die 3. Liga gehören. Aber man denkt natürlich immer noch, dass es im Abgang besser hätte laufen können. Es ist natürlich schade, aber kann man nicht ändern. Von daher geht man gestärkt aus der Situation raus.“