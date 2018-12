Meppen. Möglicherweise wird Fußball-Drittligist SV Meppen in der Winterpause noch einen Spieler verpflichten. Das deutete Trainer Christian Neidhart nach dem 2:0-Heimsieg gegen Lotte an. Eher unwahrscheinlich ist eine Rückkehr von Stürmer Benjamin Girth in Form einer Ausleihe.

„Wir würden jetzt nicht unbedingt offensiv gucken. Wir haben mit Nick (Proschwitz, Anm. der Red.) jemanden, der regelmäßig trifft“, erklärt Neidhart. Proschwitz‘ Quote sei überragend. Der 32-Jährige hat in neun Punktspielen sechsmal getroffen. „Ich glaube, die Tore sprechen schon für Nick. Da suchen wir nicht unbedingt offensiv was.“

Zudem habe man mit Deniz Undav einen jungen Spieler mit sehr guten Ansätzen. „Ich glaube, dass Deniz auch Vertrauen verdient hat. Dass wir weiter auf Deniz setzen.“ Eine unglückliche Hinrunde bescheinigte Meppens Trainer Neuzugang Max Wegner. „Aber wenn ich sehe, wie der sich im Training und immer für die Mannschaft voll reinhaut, ist es auch so, dass Max unser Vertrauen einfach auch verdient.“





Handlungsbedarf sieht Neidhart eher im defensiven Bereich. „Wir haben auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche und überlegen in der Tat was zu machen“, gesteht der Fußballlehrer. „Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie die Verletzten zurückkommen“, will Neidhart den Fitnesszustand der Langzeitverletzten prüfen. „Wenn die Jungs natürlich topfit zurückkommen, müssen wir nicht unbedingt was machen.“ Aber Außenverteidiger Fabian Senninger wird nach seinem Kreuzbandriss wahrscheinlich erst im Februar wieder richtig einsteigen können. Bei Innenverteidiger Marcel Gebers stelle sich die Frage, so Neidhart, wie fit er in der Vorbereitung ist. „Ob man auf ihn bauen kann.“ Das Gleiche gelte für Patrick Posipal, „wo es jetzt aktuell eigentlich sehr gut aussieht“.









Anzeige Anzeige

Grünes Licht für eine mögliche Verstärkung gab es bereits vom SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann und einem Sponsor. Das Trainerteam wird sich laut Neidhart kurzfristig zusammensetzen und entscheiden, ob ein neuer Spieler kommt. Der Coach will vorher jedoch das Risiko abwägen. „Wenn wir die Möglichkeit haben, etwas zu machen, sollten wir es genau überlegen.“

Grundsätzlich vertraue er seinem vorhanden Kader, betont Neidhart. „Wir haben schon 29 Mann im Kader, was sehr, sehr viel ist.“ Vielleicht müsse man sich dann auch noch mal mit den Gedanken auseinandersetzen, ob ein Spieler sich noch einmal verändern wolle, könnte es auch Abgänge geben. „Aktuell ist das nicht der Fall. Wir jagen hier auch keinen vom Hof. Die Jungs haben alle unser Vertrauen. Das gehört auch dazu, dass man da miteinander vernünftig umgeht.“