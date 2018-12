Meppen. Die Familie steht in den nächsten Tagen sowohl bei den Spielern als auch den Trainern des SV Meppen eindeutig im Mittelpunkt. Viele feiern Weihnachten und Silvester im Emsland.

Den in Darmstadt geborenen Innenverteidiger Marco Komenda zieht es in die Heimat: „Ich fahre jetzt gleich mit meinem Vater nach Hause“, sagte er nach dem 2:0-Heimsieg gegen Lotte. „Der ist nämlich auch hier. Gefeiert werde mit Freundin, Eltern plus Verwandtschaft. „Ich bleibe zu Hause und werde Kräfte sammeln.“

Die Familienväter sparen sich das Reisen. Ganz in Ruhe zu Hause mit der Familie werde er Weihnachten feiern, erklärt Max Kremer. „Wir fahren auch nicht weg oder so. Ich werde die freien Tage genießen, die Füße ein bisschen hochlegen, und dann geht es bald ja auch schon wieder weiter.“ Kremer hatte am Donnerstag vor dem Lotte-Spiel Kim Neidhart standesamtlich geheiratet. Mit der Tochter von Christian Neidhart hat Kremer zwei gemeinsame Töchter. Die Teamkollegen empfingen das Paar nach der Trauung am Standesamt.





Ebenfalls eine eigene Familie hat Martin Wagner. Der gebürtige Regensburger bleibt auch im Emsland. „Wenn man Kinder hat, dann fokussiert man sich mehr auf die. Dass sie ein schönes Fest haben. Einfach mal Zeit haben, ein bisschen runterfahren. Und sich dann gut vorbereiten, wenn es wieder losgeht.“

Ab nach Juist

Während Co-Trainer Mario Neumann mit seiner Frau einen Abstecher nach Juist plant, verbringt Meppens Cheftrainer das Fest in den eigenen vier Wänden. „Wir feiern Weihnachten und Silvester komplett mit der Family. Feiern bei uns zu Hause“, erklärt Christian Neidhart. Wegfahren lohne sich nicht, ergänzt der 50-Jährige. „Für uns Trainer ist ja auch immer Arbeit.“

Arbeit, die offiziell am 3. Januar fortgesetzt wird. Dann treffen sich die 29 Spieler sowie Trainer und Betreuer zum Trainingsauftakt. Vom 13. bis 19. Januar geht es zum dritten Mal in Folge ins Trainingslager in die Türkei.

Und die sportlichen Weihnachtswünsche? „Wir wollen auf jeden Fall die 50 Punkte knacken, weil man dieses Jahr ein paar Punkte mehr für den Klassenerhalt braucht“, antwortet Komenda. „Und auf jeden Fall die anstehenden nächsten Pokalspiele gewinnen. Am Ende der Saison über dem Strich bleiben – darauf hofft Kremer. „Dem ordnen wir alles unter.“