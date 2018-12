Meppen. Julian von Haacke, der nach drei Spielen und insgesamt nur sieben Minuten wieder in der Startelf stand und gegen die SF Lotte sehenswert das 2:0 markiert hat, erzählt im Gespräch, wie er das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte gesehen hat und was er während der bevorstehenden Feiertage macht.

War das 2:0 eines Ihrer schönsten Tore?

"Eigentlich hatte ich schon damit gerechnet, dass ich den Scorerpunkt für die Vorlage bekomme und das Deniz (Undav, Anm. d. Red.) trifft. Aber der Ball kam dann zurück. Ich musste kurz warten, bis er auf einer guten Höhe ist und habe dann einfach draufgezogen. Ich glaube, es ist ein ganz schönes Tor geworden (lacht)."



Sie haben von fast der gleichen Position aus geschossen, wie bei Ihrem ersten Tor gegen Unterhaching. Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit mal wieder zu treffen?

"Das ist ein richtig gutes Gefühl. Ein Tor zu schießen ist immer gut. Das muss ich auch mehr machen. Anscheinend bin ich von der Stelle sehr gefährlich (lacht). Ich sollte mich in Zukunft häufiger dort positionieren und dann schauen, dass ich noch ein paar mehr Buden mache. "

Die Stimmen der anderen Spieler zum Sieg gegen SF Lotte



Ihr hattet ein paar Probleme in die Partie zu finden. Was war da los?

Anzeige Anzeige

"Wir haben zu Beginn zu viele Räume gelassen und zu hoch angegriffen. Danach haben wir uns drauf eingestellt und nur noch wenig zugelassen. Die Tore fielen dann durch eine Standardsituation und durch einen Konter. Am Ende haben wir verdient gewonnen. "





Lotte war am Anfang etwas gefährlicher. Hattet ihr Angst in Rückstand zu geraten?

"Angst würde ich nicht sagen. Man muss sich erstmal darauf einstellen, was der Gegner macht. Lotte hat es in den ersten 15 Minuten sehr gut gemacht. Sie haben früh angegriffen und waren auch relativ ballsicher. Wir haben uns davon aber nicht verunsichern lassen. "

Der Spielbericht zum 2:0-Sieg über die SF Lotte



Sie waren in den drei Spielen zuvor kaum gefragt, einmal sogar nicht im Kader. Was war der Grund?

"So etwas gehört auch mal dazu. Es lief einfach nicht gut und dann hat der Trainer für etwas anderes entschieden. Am letzten Spieltag aber wieder dabei zu sein und zu treffen ist natürlich schön. "

Aber wahrscheinlich war es vor dem Lotte-Spiel trotzdem eine schwierige Phase für dich.

"Das war total beschissen. Kein Fußballer will auf der Bank sitzen geschweige denn auf der Tribüne. Trotzdem muss man die Entscheidung in so einem Moment annehmen und das machen, was der Trainer von einem verlangt. Und natürlich das ändern, was dem Trainer nicht so gut gefällt. Das habe ich gemacht und es scheint ganz gut geklappt zu haben. "

Der Live-Ticker zum Sieg gegen SF Lotte zum Nachlesen



Die Feiertage stehen vor der Tür. Wie werden Sie die freie Zeit nutzen?

"Über Weihnachten fahre ich zu meiner Familie. Dann fahre ich noch mit meiner Freundin in den Urlaub und dann geht es ja auch schon wieder weiter in alter Frische. "

Das kommende Jahr startet direkt mit dem Derby gegen den VfL Osnabrück. Was habt ihr euch für 2019 vorgenommen?

"Wir wollen natürlich so auftreten, wie wir es zuletzt gemacht haben. Wir haben eine ganz gute Punkteausbeute. Es kommen noch ein paar Verletzte wieder zurück. Ich hoffe, dass wir dann in der Rückrunde auf alle Spieler zählen können und dann schauen wir mal, was so geht. "