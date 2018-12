Meppen. Ein Augenmerk auf die Standardsituationen gelegt hat der SV Meppen nach der 0:1-Niederlage gegen Lautern, als kein ruhender Bälle etwas einbrachte. Eine Standard hat die Emsländer beim 2:0 gegen Lotte geholfen. Darin waren sich die Spieler einig. Hier die Stimmen zum Spiel.

Gerrit Wegkamp (Stürmer der Sportfreunde Lotte): "Wir haben eine halbe Stunde lang guten Fußball gespielt und uns einige Sache erarbeitet – nichts Großes –, aber wir müssen uns in dem Moment vielleicht belohnen. Dass wir für eine gute Leistung in Führung gehen. Weil du in der 3. Liga, wenn du kein Tor machst, irgendwann eins kriegst. Ich weiß auch nicht, ob es vor dem 1:0 vorher Hand war. Ich habe den Ball auch noch im Aus gesehen, aber es bringt auch nichts, darüber zu diskutieren. Schlussendlich haben wir das Spiel verloren. Jetzt können wir uns ein paar Stunden darüber aufregen. Und dann müssen wir Weihnachten genießen."

Marco Komenda (Innenverteidiger des SV Meppen): "In den ersten zehn, 20 Minuten hat man noch gemerkt, dass wir nicht so ganz im Spiel drin waren. Das 1:0 fällt nach einer Ecke, was wir in den letzten zwei, drei Tagen auch ziemlich viel trainiert hatten. Dass es dann gleich bei der ersten oder zweiten Ecke klappt, ist natürlich schön und hat uns auf jeden Fall in die Karten gespielt. Lotte hat es dann immer wieder über viele lange Bälle versucht. Aber da standen wir hinten soweit ganz gut. Am Ende haben wir zu null gespielt, was natürlich für einen Abwehrspieler auch immer ganz gut ist."





Max Kremer (Außenspieler des SV Meppen): "Ich glaube, wir können uns nicht beschweren, wenn wir in Rückstand geraten. Lotte hatte schon ein, zwei Situationen gehabt, wo sie in Führung gehen können. Dann machen wir aus einer Standard das 1:0, was für uns Gold wert war. Danach lief es ein bisschen einfacher. Da haben wir wie befreit gewirkt und dann vor der Halbzeit das zweite nachgelegt. Dann haben wir eigentlich auch nicht so viel zugelassen. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg."









Anzeige Anzeige

Martin Wagner (Kapitän des SV Meppen): "Wir wussten, dass Lotte zuletzt nicht das Gesicht gezeigt hat, dass sie nach dem Trainerwechsel hatten. Das haben sie heute auch bewiesen, dass sie richtig Auftrieb in den Anfangsminuten hatten. Wir haben uns schwer getan, vor allem haben wir auch zu viele Ballverluste gehabt. Dadurch unser Spiel nicht aufziehen können. Dann fällt das Tor nach dem Standard. Wir haben schon so oft gesagt, dass das ein Spiel entscheiden oder in eine andere Richtung drehen kann. Zum Glück ist uns das heute gelungen. Es hat uns in die Karten gespielt und Selbstbewusstsein gegeben. Jetzt haben wir zum Glück Pause, dass wir durchschnaufen können. Akku aufladen und dann mit Vollgas in die Rückrunde. Das Trainingslager in der Türkei wird uns wieder zusammenschweißen. In den letzten zwei Jahren hat es uns richtig gut getan. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende auch über dem Strich bleiben."