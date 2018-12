Meppen. Bei bestem emsländischem Fußballwetter gewinnt der SV Meppen vor 7009 Zuschauern das letzte Spiel des Jahres gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0. Nick Proschwitz brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Kopf in Führung. Kurz vor dem Pausentee erhöhte Julian von Haacke per sehenswertem Volleyschuss aus rund 20 Metern.

Was gibt es Schöneres als in die funkelnden Kinderaugen beim Geschenkeauspacken zu Weihnachten zu blicken? Genau in dem Moment, wenn das eingepackte Spielzeug zum Vorschein kommt, sagen die Augen mehr als tausend Worte. Während es am Montagabend wieder in vielen Wohnzimmern zu diesem magischen Moment kommt, hat der SV Meppen seine Bescherung um einige Tage vorgezogen. Besser gesagt auf diesen Samstag.

Beim 2:0-Sieg über die Sportfreunde Lotte leuchteten die Augen der Jungs von Christian Neidhart gleich zweimal. Aber nicht nur ihre, sondern die meisten der insgesamt 7009 Zuschauern in der Hänsch-Arena. Denn die Geschenke, die die Gäste aus Lotte verteilten, nahmen die Meppener nur zu gerne an.

Bildergalerie: Die Bilder zum Meppener Sieg:

Lotte findet besser in die Partie



Für die erste kleine Aufmerksamkeit sorgte allerdings Meppens Ersatztorhüter Jeroen Gies, der seinem Kontrahenten Erik Domaschke nach zwei Minuten ein Handtuch ins Tor legte. Nette Geste des Niederländers.

Der Liveticker zum Spiel gegen die Sportfreunde Lotte zum Nachlesen



Bei „bestem emsländischem Fußballwetter“ (Regenwetter, Anm. d. Red.) waren es jedoch die Sportfreunde, die besser in die Partie fanden und mutig nach vorne agierten. Vor allem Alexander Langlitz auf der rechten Seite, Kapitän John Adam Straith und Spielgestalter Jan Oesterhelweg sorgten für Impulse nach vorne.

Anzeige Anzeige

Domaschke zur Stelle

In der 17 . und 19. Minute testete Letztgenannter Domaschke gleich zweimal. Doch Meppens Nummer eins hielt erst einen Schuss von der rechten Strafraumkante, kurz darauf einen Fernschuss Oesterhelwegs. Nach 23 Minuten stand erneut Domaschke im Mittelpunkt, als er einen frech ausgeführten Freistoß von Matthias Rahn von der Mittellinie noch gerade eben über die Latte rettete. Bei der anschließenden Ecke stand Lottes Kapitän John Straith mutterseelenallein am ersten Pfosten, köpfte das runde Leder aber knapp über den Kasten.

Ein Weihnachtsmann namens Lotte

Anschließend jedoch schienen die Lotter den Job des Weihnachtsmanns übernehmen zu wollen.

Die Stimmen zum Spiel gegen die SF Lotte



Der SVM, der sich bis dahin kaum zwingende Möglichkeit herausgespielt hatte, kam das erste Mal in der 29. Minute nach einem Zusammenspiel zwischen Hassan Amin und Deniz Undav über die linke Seite. Nick Proschwitz kam in dieser Situation zwar nicht an den Ball, sollte aber nur wenige Sekunden später nach der folgenden Ecke als Kopfballtorschütze zum 1:0 jubelnd abdrehen. Förmlich unbedrängt nahm Meppens Stürmer das Geschenk an und erzielte seinen sechsten Saisontreffer im Trikot des SV Meppen.





Kurz vor der Halbzeit dachte sich dann Meppens Mittelfeldspieler „schöner die Glocken nie klingen“ und drosch das runde Leder aus knapp 20 Metern volley und absolut sehenswert in die Lotter Maschen. Er nutzte den Abpraller, nachdem er bereits Undav schön in Szene gesetzt hatte, dessen Lupfer allerdings noch von Lotte-Keeper Steve Kroll vereitelt werden konnte.

Kleinsorge verpasst 3:0

In den zweiten 45 Minuten ließen die Meppener wenig anbrennen. Lotte hatte kaum noch Möglichkeiten. Marius Kleinsorge hätte hingegen gleich zweimal auf 3:0 erhöhen können. Einmal stand er allerdings im Abseits, das andere Mal zögerte er vor dem Abschluss ein wenig zu lange.





„Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“,bilanzierte Lottes Trainer Nils Drube. „Mit dem 1:0 ändert sich das Spiel komplett. Beim 2:0 haben wir zu naiv verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Meppen das gut verteidigt hat.“

„Wir wussten, dass Lotte gerade im Spielaufbau mit 4-2-2-2 spielt, mit zwei Sechsern, zwei Zehner und zwei Stürmern“, so Neidhart. „Das haben wir in den ersten 25 Minuten auch nicht gut verteidigt. Wir machen mit unserer ersten Standardsituation das 1:0 . Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern haben wir einen großen Fokus auf Standardsituationen gelegt. Sicherlich hätten wir die eine oder andere Kontersituation besser ausfahren können, aber ich muss der Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Mit den Verletzten, die wir haben, mit der Drucksituation, die wir Woche für Woche hatten. Jetzt haben wir zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt.“

Knecht Ruprecht kommt zu Nico Neidhart

Jetzt wolle der Meppen-Coach erstmal ein paar Tage durchschnaufen. Dann hat er auch die Möglichkeit bei seinem Sohn Nico, der bei den Sportfreunden über 90 Minuten auf der Bank saß, für funkelnde Augen zu sorgen.





Das Neidharttreffen hatte sich lediglich vor dem Spiel an der Seitenlinie ergeben, da Drube auch die Rolle des Knecht Ruprechts besetzt hatte und seinen Stammspieler außen vor ließ. Für ihn spielte Jeron Al-Hazaimeh auf der linken Verteidigerseite. „Wir wollten auf der Seite einen Linksfuß haben, um bei der Balleröffnung Breite zu haben“, versuchte sich Drube für die Entscheidung herauszureden. Das verschmitzte Lächeln von Christian Neidhart während dieser Antwort deutete jedoch auf andere Umstände hin.