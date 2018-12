Nick Proschwitz freut sich über seinen Treffer zum 1:0. Foto: Werner Scholz

Meppen. Bei bestem emsländischem Fußballwetter gewinnt der SV Meppen das letzte Spiel des Jahres gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0. Nick Proschwitz brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Kopf in Führung. Kurz vor dem Pausentee erhöhte Julian von Haacke per sehenswertem Volleyschuss aus rund 20 Metern.