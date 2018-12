Meppen. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat in der 3. Liga die Spieltage 24 bis 32 genau terminiert: Demnach spielt der SV Meppen an jenen Spieltagen jeweils einmal sonntags, dienstags und freitags. Die restlichen Partien finden samstags statt.

Das Sonntagsspiel wird am 17. März in Braunschweig ausgetragen, während Meppen freitags (5. April) in Münster antreten muss. Vor eigener Kulisse geht es an einem Dienstag (12. März) gegen Würzburg.

Damit sind alle Partien bis zum 8. April 2019 exakt terminiert.