Meppen. Der letzte Tanz vor Weihnachten wartet auf den SV Meppen. Mit Lotte kommt am Samstag um 14 Uhr zwar nicht die schönste Braut ins Emsland. Für die Elf von Trainer Christian Neidhart geht es aber auch einzig und allein darum, die 20-Punkte-Marke zu knacken.

Um in Ruhe Weihnachten feiern zu können, darf keine der beiden Mannschaften verlieren. Kassiert der SVM im 20. Spiel die elfte Niederlage, überwintert er auf einem direkten Abstiegsplatz. Bei einem Sieg dürfte Meppen vor der ersten Partie nach der Winterpause (am 26. Januar beim VfL Osnabrück) über dem Strich ziehen und Lotte tiefer mit in den Abstiegsstrudel ziehen. "Für uns ein unheimlich wichtiges Spiel. Es geht darum, gemeinsam noch einmal alle Kräfte zu bündeln, um das Heimspiel positiv zu gestalten", will Christian Neidhart im Duell mit seinem Sohn Nico, Außenverteidiger in Lotte, zum Jahresabschluss unbedingt noch einmal punkten. "Um den Anschluss zu halten. Wir hatten vor drei Wochen fünf Punkte Rückstand, haben jetzt vier Punkte aufgeholt und müssen jetzt einfach dranbleiben."

Kehrtwende durch Drube

Als Abstiegskandidat Nummer eins startete das Team vom Autobahnkreuz in die Saison. Bereits nach vier Spieltagen knirschte es gewaltig im Gebälk. Nach der 2:3-Pleite im Landespokal beim Regionalligisten SV Rödinghausen wurden auf Anraten des damaligen Trainers Matthias Mauksch vier Spieler freigestellt: Tim Wendel, Alexander Langlitz, Maximilian Oesterhelweg und Nico Neidhart. Daraufhin solidarisierten sich Teile der Mannschaft mit dem Quartett und blieben dem Training fern. Die Suspendierung aller Spieler wurde aufgehoben und Mauksch, erst im Sommer als Nachfolger von Andreas Golombek verpflichtet, musste gehen.

Mit Mauksch-Nachfolger Nils Drube gelang in Lotte der Umschwung. So beendeten die Sportfreunde die Hinrunde auf Rang 13 – mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. „Hätte Anfang September jemand gesagt, dass wir jetzt diesen Vorsprung hätten, wäre ich sehr zufrieden gewesen“, betonte Drube. Dessen Credo lautet: „Für unser Team ist elementar wichtig, dass es seine Ordnung findet und behauptet.“







"Sie haben sich in der Liga gefangen", hat Meppens Trainer den Weg der Lotter verfolgt. Man habe Stabilität ins Team gekommen, was die Aufgabe schwierig mache, fügt Neidhart hinzu. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sie in der Lage sind, vorne Tore zu schießen und hinten den Laden dichtzuhalten."

Von dem torlosen Remis am 1. Spieltag gegen Meppen standen zuletzt beim 2:2 in Würzburg nur noch sieben Akteure in der Startelf. Die Defensive ist nahezu identisch, während im vorderen Bereich inzwischen andere Spieler den Ton angeben. Unter anderem Gerrit Wegkamp, den Lotte nachverpflichtet hat und der in der Jugend in Bad Bentheim spielte. Der 25-jährige Wegkamp ist ein bulliger Spieler, der Bälle blockt und mit dem Kopf ablegt. Lottes Torhüter Steve Kroll glänzt als starker Rückhalt und Maximilian Oesterhelweg als Torschütze und Vorbereiter. In Würzburg waren die Sportfreunde Lotte auch mit dem Glück im Bunde, weil man spielerisch doch einiges schuldig geblieben ist.

Die Sportfreunde warten noch auf den ersten Sieg gegen Meppen. In der Vorsaison gewann Meppen das Rückspiel mit 2:1. Das erste Duelle hatte ein 2:2 gebracht.

Tankulic fällt weiter aus

Mit Nico Granatowski, Luka Tankulic und Max Wegner gehören drei ehemalige Lotter zum Meppen-Kader. Tankulic kann gegen seine Ex-Kollegen nicht auf dem Rasen stehen. Sein in Jena erlittener Muskelfaserriss lässt einen Einsatz nicht zu. "Er wird definitiv nicht spielen", bestätigt Neidhart. Wieder im Training ist Innenverteidiger Jovan Vidovic nach seinem Zehbruch. Noch keine Kandidaten sind Mirco Born und Marcel Gebers, obwohl sie wieder trainieren. Sie werden ebenso wie Patrick Posipal (Schambeinentzündung) und Fabian Senninger (Reha nach Kreuzbandriss) nach der Winterpause zurückerwartet.





Michael Schulze wird Lotte wegen der fünften gelben Karte fehlen. Alexander Langlitz und Lars Dietz sind nach muskulären Probleme wieder einsatzbereit.

Tragen Fans den SVM zum Sieg?

Etwa 5000 Karten sind im Vorverkauf abgesetzt worden. "Wir müssen es noch einmal gemeinsam mit den Fans hinkriegen", baut Christian Neidhart auf die Unterstützung von den Rängen. "Wir wollen uns ein gutes Geschenk machen vor Weihnachten. Es wäre schön, wenn wir eine gute Kulisse hätten."

Quintett vorbelastet

Fünf Meppenern droht bei der nächsten Gelben Karte eine Sperre für das Derby in Osnabrück: Thilo Leugers hat bereits neun Verwarnungen gesehen, während Marco Komenda, Nico Granatowski, Marius Kleinsorge und Deniz Undav vier Gelbe Karten auf dem Konto haben.