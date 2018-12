Meppen. Nach dem ersten Rückrundenspiel, welches am Samstag um 14 Uhr gegen Lotte ausgetragen wird, geht es für Fußball-Drittligist SV Meppen in die Winterpause. Kapitän Martin Wagner blickt im Interview auf die erste Saisonhälfte zurück.

Herr Wagner, der SV Meppen stand seit dem Sommer häufiger auf einem Abstiegsplatz als über dem Strich. Aktuell steht er mit einem Punkt Rückstand unter dem Strich. Wie fällt Ihr Hinrundenfazit aus?

Man muss schon sagen, dass wir da zum Einen in vielen Spielen – bis auf zwei, drei Spiele, die ich ausklammern würde – auch ein bisschen Pech hatten. Zum Anderen hat ein bisschen die Entschlossenheit gefehlt. Dass wir einfach Punkte mitnehmen. Wenn man die vier Spiele nimmt, in denen man in den letzten Minuten beziehungsweise Sekunden die Spiele aus der Hand gibt, dann tut das schon weh. Hätten wir uns da cleverer angestellt beziehungsweise wären die Spiele anders verlaufen und hätten wir mehr Matchglück gehabt, dann würden wir ganz woanders stehen. Aber das ist so und hat sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde gezogen. Man sieht es auch gegen Lautern, wo man ein Tor zulässt und dadurch das Spiel verliert. Deswegen fällt das Fazit ein bisschen nüchtern aus. Aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir mithalten können und gute Spiele abgeliefert haben. Und das macht uns Mut für die Rückrunde.

Sind Sie mit der Mannschaft auch ein Opfer der eigenen Erwartungen und der Erwartungen der Fans geworden, weil die erste Saison so gut war?

Wenn du Siebter in der ersten Saison wirst, ist klar, dass die Erwartungshaltung enorm groß ist. Das hat man auch gemerkt, als die ersten Spiele nicht so gut gelaufen sind. Aber damit musste man auch leben. Dass das zweite Jahr immer ein bisschen schwieriger wird, war auch klar. Die Liga ist auch noch mal um einiges stärker geworden, da muss man auch ehrlich sein. Dass man einige Mannschaften dazubekommen hat wie Lautern, 1860, Braunschweig und so weiter. Die andere Möglichkeiten haben wie wir. Wir haben versucht, die Erwartungshaltung umzusetzen. Dass eine Saison anders verläuft und nicht jedes Jahr das Gleiche passiert, ist auch klar. Aber letztendlich müssen wir nach vorne blicken. Wir können uns nichts davon kaufen, dass wir im letzten Jahr Siebter geworden sind. Für uns ist wichtig, dass wir in dieser Saison drinbleiben. Damit der Verein weiter in der 3. Liga bestehen kann.

Unbestritten sind die immensen Verletzungssorgen des SVM. Aber welche Fehler müssen sich Mannschaft und Trainer ankreiden lassen?

In einigen Spielen haben wir als Mannschaft die Basics ein bisschen schleifen lassen. Wir hätten in dem einen oder anderen Spielen viel entschlossener und viel cleverer auftreten müssen. Wie hat es Poulsen von RB Leipzig in diesen Tagen gesagt? Dass Leipzig nicht mit 90 Prozent in die Spiele gegen Bayern, Barcelona oder Paris St. Germain gehen kann. In Meppen ist es noch schlimmer. Wenn wir nur 70 oder 80 Prozent bringen, dann werden wir in dieser Liga kein Spiel gewinnen. Jeder Spieler muss in jedem Spiel einfach seine Aufgabe erledigen. Dass wir als Mannschaft auftreten. Den Kampf und die Mentalität auf den Platz bringen. Wenn wir das nicht bringen, wird es für uns als Mannschaft ganz, ganz schwer. Das ist das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen müssen: Dass wir in dem einen oder anderen Spiel einfach zu fahrlässig waren und die Punkte nicht eingefahren haben.

Anzeige Anzeige





Nun steht Weihnachten unmittelbar vor der Tür: Welchen sportlichen Wunsch hat der Kapitän des SV Meppen?

Dass wir auf jeden Fall in der 3. Liga drinbleiben und dass der Verein weiterhin in der 3. Liga bestehen bleibt. Dass wir gut in die Rückrunde kommen, eine gute Vorbereitung haben. Dass die Verletzten wieder zurück kommen. Dass die Mannschaft funktioniert, wir Erfolg haben und unsere Punkte holen. Dass wir den Verein einfach in der 3. Liga halten können.

Gibt es bei Ihnen auch den Wunsch nach personeller Unterstützung in Form eines Winterneuzugangs?

Das ist eine Entscheidung des Vereins, ob da etwas passiert oder nicht. Das kann und will ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich denke, dass wir von der Mannschaft her gut gerüstet sind. Wir haben jetzt schon eine gute Truppe. Und wenn die Verletzten zurückkommen, stärkt uns das noch mehr. Es wird uns auf jeden Fall helfen, wenn wir eine gute Vorbereitung haben. Dass wir dann erfolgreich sind.