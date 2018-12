Fällt Luka Tankulic (rechts, hier mit Max Wegner) auch für die Partie gegen die SF Lotte aus? Foto: Werner Scholz

Meppen. Zum Abschluss des Jahres will der SV Meppen am Samstag (14 Uhr) ein letztes Mal gegen die Sportfreunde Lotte richtig Gas geben. „Die Niederlage gegen Kaiserslautern haben wir abgehakt. Wir blicken jetzt weiter nach vorne“, so SV-Meppen-Trainer Christian Neidhart.