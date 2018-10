Meppen. Nur ein einziger der 20 Fußball-Drittligisten ist aktuell zuhause noch ungeschlagen: Die SG Sonnenhof Großaspach. Aber die Schwaben warten auch immer noch auf den ersten Heimsieg. Am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) gastiert der auswärts noch sieglose SV Meppen beim Drittletzten, bei dem der neue Trainer sein Debüt feiert.

Dass Großaspach drei Tage vor dem Meppen-Spiel mit Florian Schnorrenberg doch noch den neuen Trainer präsentierte, kam für Christian Neidhart nicht überraschend. Denn ohne Fußballlehrerlizenz dürfe man nur zehn Tage arbeiten, erklärt Meppens Trainer. Sascha Hildmann war am 5. Oktober entlassen worden. Danach ersetzte ihn Co-Trainer Zlatko Blaskic beim 0:0 in Würzburg.





Neidhart glaubt nicht, dass Schnorrenberg in dieser kurzen Zeitspanne viel verändert wird. „In drei Tagen kannst du als Trainer auch nicht so den Stempel aufdrücken, wie du es vielleicht möchtest.“ Aber sicherlich werde Schnorrenberg in die Mannschaft reinhören und den Co-Trainer befragen, was gut und was schlecht gelaufen sei, vermutet der 50-jährige Fußballlehrer. Schnorrenberg selbst sagt vor dem Spiel, dass es für ihn und vor allem für die Mannschaft aktuell extrem wichtig sei, die Trainingstage voll auszunutzen. "Gegen Meppen wollen wir vor allem mutig und aktiv sein, kämpferisch und spielerisch überzeugen", wird Großaspachs neuer Coach auf der Homepage des Vereins zitiert.





Meppens Trainer geht auch nicht von großen Überraschungen, zum Beispiel bei ruhenden Bällen, aus: „Bei Standardsituationen hat Großaspach schon vorher ein paar verrückte Dinge gemacht, die auch alle funktioniert haben.“ Beispielsweise positionierten sich Großaspachs Spieler beim 0:0 gegen Rostock bei eigenem Eckball von der linken Seite allesamt an der linken Strafraumkante. Sechs von ihnen liefen erst bei der Ausführung der Ecke in den Strafraum. Ein siebter setzte sich ab. Eine Variante, die Neidhart bislang auch noch nicht kannte. Ihm imponierte, dass sich Rostock davon nicht beeinflussen ließ. „Sie sind im Raum stehen geblieben. Aber die Variante war am Ende gefährlich und hätte zum Tor führen können.“ Andererseits sei Großaspach gerade bei dieser Variante extrem anfällig für Konter gewesen.





In der Tat sei es schon spannend, wenn der Cheftrainer des Gegners weg sei, dann der Co-Trainer das Team trainiere und dann ein neuer Trainer komme, gesteht Neidhart: „Das stellt uns schon vor ein paar Aufgaben, die wir bewerkstelligen müssen.“ Aber in erster Linie wolle man sich darauf konzentrieren, was man in den letzten Spielen gut gemacht habe. Neidhart bezieht ausdrücklich nicht nur die beiden Heimsiege gegen Braunschweig (4:2) und 1860 München (1:0), sondern auch die zwei sieglosen Partien gegen Unterhaching (3:3) und in Würzburg (1:2) mit ein.

Großaspachs bisherige Saisonbilanz liest sich kurios: Einen einzigen Sieg holte das Team bislang (2:0 in Lotte). Kassierte andererseits aber auch nur zwei Niederlagen (2:3 in Jena und 0:2 in Wiesbaden). Die Remiskönige spielten bereits achtmal unentschieden.

Neidhart warnt: „Sie haben nicht viele Spiele gewonnen. Aber sie haben auch nicht viele Spiele verloren. Irgendwie waren sie immer kurz davor, das Ding mal zu wuppen.“ Meppens Trainer deutet das Zahlenwerk so, dass Großaspachs Fokus eher auf die Defensive gerichtet war. „Wenn man nicht so viele Spiele verloren hat, hat man zunächst mal nicht so viel verkehrt gemacht.“



Mit Abstand schwächste Offensive

Großspach stellt die mit Abstand schwächste Offensive. Sieben eigene Treffer konnte das Team in elf Partien bejubeln. Zweitschwächster Wert sind 12 geschossene Tore (Jena, Cottbus, Lotte, Halle). Zum Vergleich: Meppen steht bei 14 Treffern. Doch auch nur ein Drittligist kassierte weniger Gegentore als Großaspach: der VfL Osnabrück, der erst fünfmal hinter sich greifen musste. Lediglich achtmal landete der Ball in Großaspachs Kasten. Übrigens genauso oft wie beim Karlsruher SC.

Das Bollwerk der SG knacken und den Sturm weiter kleinhalten muss das Ziel lauten. „Wenn wir da unten rauswollen aus dem Keller, dann musst du in Großaspach punkten. Da führt kein Weg dran vorbei“, sagt Neidhart. Man sei als Mannschaft wieder gefestigter und in der Lage, in Großaspach zu bestehen, gibt sich der Coach zuversichtlich. Vielleicht könne man dann im nächsten Heimspiel gegen Preußen Münster die fünfstellige Zuschauerzahl knacken. „Dafür müssen wir alles tun, dass wir ein schönes Derby gegen Münster haben.“





Mit dem am Freitag verpflichteten Nick Proschwitz hat der SVM eine weitere Alternative. Verzichten müssen die Meppener allerdings auf Nico Granatowski, gemeinsam mit Deniz Undav (beide 3 Treffer) bester Torschütze der Emsländer. Unter der Woche plagten ihn Knieprobleme. Weil Flüssigkeit im Gelenk war, setzte Granatowski, der in den letzten drei Monaten des Jahres 2014 in Großaspach unter Vertrag stand und nach dreimonatiger Vereinslosigkeit sechs Spiele für die SG absolvierte, unter der Woche bereits mit dem Training aus. Ausfallen wird auch Patrick Posipal (Adduktorenprobleme). Noch keine Alternative stellt derzeit Markus Ballmert dar, der immerhin wieder im Training ist. Thorben Deters absolvierte in der Woche nach seiner Bachmuskelzerrung nur leichtes Lauftraining, ebenso Sven Goldschmidt (Rückenprobleme). Kürzergetreten ist in den vergangenen Tagen Julian von Haacke, der ähnlich wie sein Trainer mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Er ist aber einsatzbereit.