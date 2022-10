Meppens Samuel Abifade (am Ball) gegen den FC Ingolstadt. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down 1:3 in Ingolstadt Am Ende zählt nur das Ergebnis: SV Meppen immer mehr unter Druck Von Sven Stahmann | 16.10.2022, 12:30 Uhr

Auch beim FC Ingolstadt war Fußball-Drittligist SV Meppen über weite Strecken das bessere Team. Am Ende gewannen die „Schanzer“ aber 3:1 – es war die dritte Niederlage in Folge für die Emsländer. Das ist eigentlich zu viel, denn am Ende zählt eben nur das Ergebnis.