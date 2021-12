Luka Tankulic (am Ball) und der SV Meppen wollen gegen Viktoria Berlin den nächsten Heimsieg einfahren.

Picturepower

Meppen. Den dritten Heimsieg in Serie peilt der SV Meppen am Sonntag, 12. Dezember, gegen Viktoria Berlin an. Anstoß in der Hänsch-Arena ist um 13 Uhr. Wir tickern für Sie live auf noz.de!