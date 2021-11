Liveticker: SV Meppen will bei den Würzburger Kickers den nächsten Erfolg landen

Gegen Viktoria Köln gewann der SV Meppen furios mit 4:0. Gelingt in Würzburg der nächste Erfolg?

Würzburg. Der SV Meppen gastiert in der 3. Liga bei den Würzburger Kickers und will seine starke Form auswärts bestätigen. Anstoß ist am Samstag, 27. November, um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker!