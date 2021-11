Max Dombrowka (SV Meppen #30) gegen Simon Handle (Viktoria Köln #7).

Meppen. Hält der SV Meppen den Anschluss an die Tabellenspitze? Viktoria Köln ist zu Gast im Emsland. Bereits nach zehn Minuten wurde das Spiel unterbrochen, weil die Pfiffe der Zuschauer nicht aufhörten. In der zweiten Halbzeit geht der SV Meppen mit vier Toren in Führung. Wir berichten im Liveticker.