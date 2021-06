Thilo Leugers und der SV Meppen bestreiten gegen SV Union Lohne am Samstag ein Testspiel (Archivfoto).

Werner Scholz

Lohne. Zweites Testspiel in dieser Woche: Der SV Meppen tritt am Samstag, 26. Juni 2021, beim SV Union Lohne an. Wir berichten live im Ticker.