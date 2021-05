Der SV Meppen hat den Klassenerhalt nicht mehr selbst in der Hand.

Imago Images/Werner Scholz

Meppen. Showdown in der 3. Liga: Der SV Meppen braucht am letzten Spieltag unbedingt einen Sieg gegen den MSV Duisburg, um seine Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Los geht's am Samstag um 13.30 Uhr. Wir berichten live im Ticker.