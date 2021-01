Luka Tankulic und der SV Meppen spielen beim SC Verl (Archivfoto).

Werner Scholz

Verl. 3. Liga im Ticker: Der SV Meppen hat am Samstag gegen den SC Verl gespielt. In der zweiten Halbzeit ging es hoch her, am Ende verloren die Meppener mit 1:3. Der Liveticker zum Nachlesen.