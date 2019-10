Rheden. Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals trifft der SV Meppen am Donnerstag, 31. Oktober 2019, auf BSV Rheden. Anstoß in Rheden ist um 15 Uhr. Wir berichten im Liveticker von der Partie.

