Rehden. Schafft der SV Meppen den Einzug in die nächste Runde Niedersachsenpokals? Wir berichten im Liveticker von der Partie gegen BSV Rehden.

Eveniet ut rerum nesciunt sunt tempora et cumque. Repellendus iure dolore et sed soluta nisi. Sapiente nihil placeat unde. Consequuntur deserunt nisi in ab qui est aut.