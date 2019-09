Meppen. Der SV Meppen hat am Donnerstag in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ein 1:1 erreicht. Bei der Partie handelte es sich um das Ablösespiel für Benjamin Girth, der vor gut einem Jahr nach Kiel gewechseltt war und inzwischen beim VfL Osnabrück unter Vertrag steht. Der Liveticker zum Nachlesen.

