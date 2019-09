Meppen. Der SV Meppen bestreit heute ein Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Anstoß war um 18 Uhr. Bei der Partie handelt es sich um das Ablösespiel für Benjamin Girth, der vor gut einem Jahr nach Kiel wechselte und inzwischen beim VfL Osnabrück, Holsteins Ligarivale, unter Vertrag steht.

