Mario Neumann (l., Co-Trainer SV Meppen) und Christian Neidhart (Trainer SV Meppen) im Gespräch. Archivfoto: Werner Scholz

Laxten. Der SV Meppen tritt am Samstag, 29. Juni 2019, zu seinem nächsten Testspiel an. Gegner ist der SV Olympia Laxten, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.