Wietmarschen. Der SV Meppen trat zum Freundschaftsspiel beim SV Wietmarschen an. Anstoß war am Samstag, 22. Juni 2019, um 14 Uhr.

Odio excepturi molestias dolores omnis. Quo aliquid ipsum in illo fuga et et. Et ducimus numquam modi blanditiis perspiciatis qui soluta. Velit nulla omnis qui aut vel in.