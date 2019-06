Wietmarschen. Der SV Meppen tritt zum Freundschaftsspiel beim SV Wietmarschen an. Anstoß ist am Samstag, 22. Juni 2019, um 14 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

