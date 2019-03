Wolfsburg. Joachim Löw hat der Nationalmannschaft eine Frischzellenkur verpasst. Doch wie bei allen kosmetischen Behandlungen ist noch ungewiss: Wie groß ist die Wirkung – und ab wann sieht man, dass sich die Falten glätten? Beim 1:1 gegen Serbien war zu sehen: Auch ein junges Gesicht braucht Ausdrucksstärke. Die brachte vor allem ein Gereifter.









Joachim Löw ist eher von der bedächtigen Sorte. Bevor der Bundestrainer im Gespräch antwortet, überlegt er meist intensiv. Auf die Frage, ob seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit gegen Serbien denn das gezeigt hätte, was er von ihr erwarten würde, da wusste er schnell eine Antwort: „Das kam dem schon nahe, was ich sehen wollte.“

Kreativität wollte Löw sehen, mehr Tempo, Zielstrebigkeit, Dynamik. Und all das brachte ausgerechnet einer der ältesten der Truppe mit seiner Einwechslung in die Partie. Marco Reus, 29 Jahre alt, und damit deutlich über dem Durchschnittsalter der Anfangsformation in Wolfsburg von zarten 23,4 Jahren.









Eigentlich, das verriet Reus, hätte er später eingewechselt werden sollen. Löw wollte den Dortmunder gerne vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Sonntag mehr schonen. Doch dann benötigte er seinen neuen Spiritus Rector schon früher, weil der Jugend dann doch eine ordnende Hand fehlte.

Erst mit ihm kamen Struktur und Spielwitz. Reus machte etwas Wichtiges: Er machte seine Mitspieler besser. So wie Leroy Sané. Der Jungstar von Manchester City wirkte in der ersten Hälfte engagiert, aber nicht zielgerichtet. Nach der Pause blühte er auf. Aber auch ihm gelang wie Timo Werner kein Tor – das 1:1 erzielte Leon Goretzka – aus einer der vielen Chancen.

Eine Tatsache, die Reus zu dem Fazit veranlasste: „Das war heute zu wenig. Wir sind immer noch die deutsche Nationalmannschaft.“ Er ist präzise geworden und klar. Kein Vergleich mehr mit dem Marco Reus früherer Jahre. Als er nach Spielen mit gesenktem Kopf vorbei an den Reportern schlich. Wenn er doch reden musste, flüchtete er sich oft in Allgemeinplätze, leise sprach er, schüchtern. In den Floskeln fand Reus Sicherheit. Heute braucht er sie nicht mehr. Er weiß, was er sagen will. Er ist gereift.

Dieser Satz fällt oft, wenn Wegbegleiter über ihn sprechen. Auch der Bundestrainer betonte die Entwicklung, die Reus auch neben dem Platz gemacht hat, seitdem er beim BVB die Binde trägt. Er genieße Respekt, habe ein Standing, betonte Löw und führte aus: „Ich denke, dass es ihm hilft, als Kapitän in Dortmund aufzulaufen. Das prägt einen Spieler. Dann weiß er, dass er Sprachrohr der Mannschaft ist.“





Löw weiß um den Effekt, den dieses Amt im besten Fall mit sich bringt. Vielleicht hat er auch deshalb die schwarz-rot-goldene Binde nach der Pause Ilkay Gündogan übertragen, nachdem Torwart Manuel Neuer seinen Platz für Marc-André ter Stegen räumte. Gündogan selbst empfand es als „kuriose Wende“ nachdem „was in den letzten Monaten alles so passiert“ sei. Noch vor wenigen Monaten war der 28-Jährige wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten und ausgepfiffen worden. Diesmal blieb es ruhig. Es soll allerdings einen rassistischen Vorfall im Stadion gegeben haben. Sané und Gündogan sollen von drei Zuschauern beleidigt worden sein. Ein Journalist hatte das in einem Video öffentlich gemacht, die Polizei ermittelt.

Umso wichtiger, dass Löw mit seiner Geste ein Zeichen der Integration setzte. Sein Hauptantrieb aber war wohl ein anderer. Gündogan, so betonte Löw sei „der erfahrenste Spieler auf dem Platz gewesen, nachdem Manuel Neuer raus ist.“ Was nur halb richtig war. Joshua Kimmich oder Marco Reus haben mehr Länderspiele. Gündogans Erfahrung misst Löw also eher an anderen Dingen.





Trotz aller Frischzellenkur, die Löw dem Team verpasst hat. Das zeigt, er weiß den Faktor Erfahrung weiter zu schätzen. Nach der Aussortierung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng kann er jedoch nicht mehr in allen Mannschaftsteilen darauf zurückgreifen. Im Angriff brachte Reus (übrigens älter als Müller) diesen Faktor ein. Doch was, wenn der verletzungsanfällige Profi ausfällt? Werden dann die Stimmen nach Müller wieder laut? Muss man dann vielleicht mal über den noch älteren Max Kruse (31) nachdenken?

Im Mittelfeld dürfte Toni Kroos gegen die Niederlande wieder spielen. Im Tor baut Löw weiter auf Neuer, das betonte er, auch nachdem ter Stegen eine Hälfte in Wolfsburg spielte. Aber in der Innenverteidigung? Da sah Löw ein wackliges Zentrum mit Niklas Süle und Jonathan Tah. Natürlich braucht es Zeit, sich einzuspielen. Doch schon am Sonntag steht die erste Bewährungsprobe an. Misslingt die, wird die Frage kommen: Hat Löw vielleicht etwas zu viel verjüngt?