Melbourne. Die 21-jährige Australierin Tayla Harris postet auf Instagram ein Foto einer Spielszene, in der sie einen Football wegtritt. Unter dem Bild tummeln sich nicht nur Bewunderung und Anerkennung. Auch treten vermehrt sexistische Beiträge auf – Harris wehrt sich.

Australian Rules Football ist eine durchaus körperbetonte Sportart, ein Mix aus Rugby und Football. Athletinnen dieser Sportart müssen physisch voll austrainiert sein. Eine dieser Sportlerinnen ist Tayla Harris, die für den Carlton Football Club in der offiziellen "Australian Football League" (AFL) spielt. Nun sieht sich Harris einer Sexismus-Debatte ausgesetzt. Wieso? Während eines Spiels tritt sie mit voller Kraft den Ball weg. In dieser Situation entstand ein Foto, das auf den sozialen Netzwerken verbreitet und mit sexistischen Kommentaren überhäuft wurde. Im Anschluss postete die Sportlerin selbst das Foto auf Instagram:

"Mein Oberschenkel ist okay, abfällige und sexistische Kommentare sind es nicht", schreibt Harris zum Bild. Sie weiß um die Wirkung, denn zuvor hatte unter anderem der TV-Sender "7AFL" das Foto auf Twitter gepostet. In kürzester Zeit kommentierten Twitter-User das Foto mit abwertenden und frauenfeindlichen Beiträgen.

Sexueller Missbrauch

"Die Kommentare, die ich gesehen habe, waren widerlich und haben dafür gesorgt, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Das ist es, was ich als sexuellen Missbrauch in den sozialen Medien bezeichne", fand Harris deutliche Worte in einem Radio-Interview. "7AFL" löschte das Foto, erntete hierfür jedoch Kritik, denn so würde "7AFL" den "Internet-Trollen" nachgeben.

Der TV-Sender lud das Foto erneut hoch und entschuldigte sich prompt: "Es tut uns leid. Das Foto zu löschen, hat die falsche Botschaft ausgesendet. Viele Kommentare waren verwerflich, und wir werden härter daran arbeiten, Trolle von unseren Seiten zu verbannen."

Unter dem Instagram-Post von Harris erhält die Athletin viel Anerkennung. Dennoch tauchen auch hier wieder sexistische Kommentare auf. "Ich gebe es zu, ich habe rangezoomt" oder "Ich frage mich, wie feucht die M*** war."

So oder so: Die Anerkennung für Harris ist größer als die Menge an sexistischen Kommentaren. Die Australierin wird für ihre Fitness, Gelenkigkeit und Kraft gefeiert.