Wolfsburg. Der vermeintliche Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stotterte gewaltig. Gegen Serbien kam die DFB-Elf nicht über ein 1:1 am Mittwochabend hinaus. Leroy Sané und Marco Reus überzeugten und nehmen Bundestrainer Joachim Löw aus der Schussbahn – vorerst.

Als Schiedsrichter Bobby Madden aus Schottland am Mittwochabend zur Halbzeit pfiff, pfiffen rund 26.000 Zuschauer in der Volkswagen Arena gleich mit. Nicht, weil sie den Unparteiischen unterstützen wollten, viel mehr brachten die zahlenden Fans ihren Unmut zum Ausdruck. Unmut über den Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 gegen Serbien zurücklag. In Halbzeit zwei wurde die DFB-Elf stärker und kam zum 1:1. Die besten Protagonisten aufseiten der Deutschen: Marco Reus (Borussia Dortmund) und Leroy Sané (Manchester City).

Nach der Ausbootung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller (alle Bayern München) hatten die Fußball-Fans einen Neustart erwartet. Auch aufgrund der Art und Weise, wie der Bundestrainer das Weltmeistertrio ausgemustert hatte, steht Joachim Löw gehörig unter Druck.

Löw muss liefern

Ausgerechnet Sané glänzte wieder einmal über 90 Minuten lang. Ausgerechnet der 23-Jährige, den Löw vor der WM 2018 noch aussortiert hatte. Ausgerechnet dieser Sané kann Löw helfen, – plakativ ausgedrückt – seinen Job zu behalten. Denn nach dem WM-Debakel und dem anschließendem Abstieg aus der Nations League hat der Bundestrainer nicht mehr alle Sympathien auf seiner Seite.



Sané zaubert

Gegen Serbien zauberte Sané, der bei Manchester City unter Trainer Pep Guardiola groß aufspielt, und stellte die gegnerische Abwehr immer wieder vor schwierigen Aufgaben. Der Flügelflitzer war der beste Mann in der Offensive, suchte die Dribblings und war Anspielstation Nummer eins. Unterstützt wurde er von Löws zweiter Lebensversicherung Reus.

Der Kapitän des BVB belebte nach seiner Einwechslung merklich die Offensive, bereitete mit seinem sehenswerten Pass auf Leon Goretzka das 1:1 vor (69.). Reus, der immer wieder von Verletzungen gebremst wird, zeigte, wie wichtig er für das deutsche Nationalteam und Löw sein kann.



Am Sonntag gegen die Niederlande

Als Spielmacher verstand er sich sofort als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Neben Goretzka machten Reus und Sané Werbung für sich und einen Startelf-Einsatz am Sonntag. Dann wird es gegen die Niederlande in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande ernst – auch für Löw.