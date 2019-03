Wolfsburg. Einen durchwachsenen Auftritt leistete sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beim 1:1 gegen Serbien am Mittwochabend – ein Neustart mit Anlaufschwierigkeiten. Noch überschaubarer war die Stimmung auf den Rängen der Volkswagen Arena.

Das Länderspieljahr 2019 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begann mit einem 1:1 (0:1) gegen Serbien am Mittwochabend. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Joachim Löw zwei Gesichter, erst in Halbzeit zwei setzte die DFB-Elf den Gast unter Druck. Die Stimmung in der Volkswagen Arena war indes durchweg überschaubar.



So lief das Länderspiel: Der Ticker zum Nachlesen



Grundsätzlich war die Arena in Wolfsburg nicht einmal ausverkauft, rund 26.101 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion – und verhielten sich ruhig. Fast gewann man den Eindruck, als wollten die Fans die DFB-Elf beim Neuanfang nicht stören. Nach der Ausbootung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller war von einer Aufbruchstimmung nichts zu spüren, zumindest nicht auf den Rängen. Apropos Boateng und Co.: Vor dem Spiel gab es eine Choreografie für das Trio:

Der DFB begründete die Wahl, seine Länderspiele in kleineren Stadien ausrichten zu wollen, mit mehr "Fan-Nähe". Die Realität sieht jedoch anders aus: Die Nationalmannschaft schafft es schlichtweg nicht mehr, die großen Maßen ins Stadion zu treiben. Die Partie in Wolfsburg unterstrich dies



Die TV-Zuschauer gewannen teilweise offensichtlich den Eindruck, zu einem "Geisterspiel" eingeschaltet zu haben

Tatsächlich war es den Zuschauern aufgrund der überschaubaren Stimmung vor dem Fernseher möglich, einzelne Rufe der Fans und Spieler im Stadion zu verfolgen

Allgemein zeigten sich die Twitter-User wieder einmal von ihrer kreativsten Seite, um die Stimmung zu beschreiben



Was bei den Fans noch übel aufstieß? Die Entscheidung des DFB, das Spiel in Wolfsburg stattfinden zu lassen und daraus – vermeintlich – eine durchweg kommerzielle Veranstaltung zu planen