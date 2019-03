Wolfsburg . Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem verkorksten Jahr 2018 mit einem 1:1 (0:1) im Test gegen Serbien ins neue Länderspieljahr gestartet – und das mit einigen neuen Gesichtern. Den Fans gefiel nicht alles.

Es hat sich bei Fußballspielen mittlerweile so eingebürgert, dass davor, danach und dazwischen stets laute Beats durch die Boxen der Stadien wummern. In Wolfsburg konnte die Stadiontechnik die Musik gar nicht schnell und laut genug aufdrehen. Mit dem Pfiff des schottischen Schiedsrichters Bobby Madden setzte ein lautes Pfeifkonzert ein, in das sich der ein oder andere Buh-Rufer mischte.

Fans unzufrieden

Die Fans in der VW-Stadt waren unzufrieden mit der deutschen Mannschaft. Immerhin eine Gefühlsregung nachdem es über weite Strecken der ersten Hälfte derart leise war, dass man auch in den oberen Tribünenrängen noch gut die Kommandos unten auf dem Feld vernahm.

Es lag wohl nicht allein an der Leistung der deutschen Nationalmannschaft, die in der 12. Minute nach dem Treffer von Luka Jovic mit 0:1 zurücklag. Ein Tor der Marke unglücklich. Nach einem Eckball sprangen, Joshua Kimmich der Leipziger Marcel Halstenberg und Serbiens Nemanja Maksimovic zeitgleich hoch. Der Ball prallte von Halstenberg zum Serben und von dort zu Jovic, der frei aus fünf Metern einnicken konnte.

Kein Offensivspektakel

Die besten Chancen auf den Ausgleich hatte Timo Werner (22. und 37.), doch der Leipziger ließ beide ungenutzt. Es war kein Offensivspektakel, das die deutsche Nationalmannschaft den Fans in Wolfsburg bot. Pfiffe hatten diese 45 Minuten aber auch nicht verdient.

Es schien mehr, als würde sich in den Unmutsbekundungen der Frust der Fans der letzten Monate bündeln. Sechs Niederlagen kassierte die DFB-Elf 2018 in 13 Partien. Auf das historische Aus in der WM-Vorrunde folgte das Abrutschen in der Weltrangliste auf Platz 16 und der Abstieg in der Nations League.

2019 soll besser werden. Die EM-Qualifikation steht schließlich an – am Sonntag geht es in der ersten Partie gegen die Niederlande. Und dabei will Bundestrainer Joachim Löw auf neue, frische Kräfte bauen. „Mats, Thomas, Jerome“ – mit diesem Plakat hatte sich der Fanklub der Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Serbien von den drei Weltmeistern Hummels, Müller und Boateng verabschiedet.

Noch kein Orkan

Löw will ohne sie die bevorstehenden Aufgaben angehen, er will den jungen Spielern mehr Verantwortung geben und begann damit im ersten Spiel des Jahres. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Timo Werner waren die einzigen Etablierten. Leipzigs Rechtsverteidiger Lukas Klostermann gab sogar sein Debüt in der DFB-Elf durch die Löw einen neuen Wind wehen lassen will. Doch bevor dieser sich zu einem stattlichen Orkan entwickelt, müssen sich die Strömungen erst einmal finden und entwickeln.

Wie das geschehen kann, zeigte sich in der zweiten Halbzeit. Die Hereinnahme von Marco Reus wirkte belebend. Leroy Sané, von vielen schon als neues Gesicht dieser Mannschaft ausgemacht, agierte zunehmend mit Leichtigkeit. Beide hatten gute Möglichkeiten, beide vergaben sie mehrfach.

Ein Anfang von etwas Neuem

Der Ausgleich, er war mehr erarbeitet als erspielt. Ein Tor nach einem Ballverlust der Serben im Mittelfeld, hineingezwungen am Ende von Leon Goretzka mit einem Schuss aus 15 Metern. Danach ballte der 24-Jährige vom FC Bayern die Faust. Es wirkte wie eine Erleichterung. In weitere Toren konnte diese nicht mehr umgemünzt werden, aber immerhin in ein Spiel, das ein ordentlicher Anfang von etwas Neuem sein kann.