Frankfurt. Einen alten Fahrensmann wie Norbert Meier kann so schnell nichts mehr schocken. Als Werder-Spieler verlor er oft genug die Meisterschaft auf der Zielgeraden, als Trainer seinen Job nach einem Kopfstoß und einen Abstieg in letzter Minute nach 33 Spieltagen auf sicheren Plätzen hat er auch im Angebot.

Und so blieb er nach dem jüngsten Zugang in der Liste der Merkwürdigkeiten eines Fußballerleben gefasst. „Ich gehe erhobenen Hauptes“, sagte der Nichtmehr-Trainer des Drittligisten KFC Uerdingen.

Dort flog er am Freitag noch im Stadion nach einem 1:1 gegen Fortuna Köln. Es war erst sein siebtes Spiel und keins hatte er gewonnen.





Dabei sollte er eigentlich eine Siegesserie starten und die Uerdinger dahin zurückbringen, wo sie schon mal waren.

Mit namhaften Verstärkungen machten die von einem steinreichen Russen subventionierten Krefelder von sich reden. Weltmeister Großkreutz vorneweg, ein halbes Dutzend Ex-Bundesligaspieler hintendran: da kann man nicht nur 40 Punkte holen wollen und die Saison auf Platz zehn austrudeln lassen – auch nicht als Aufsteiger. Nein, der KFC plante den Durchmarsch. Die ersten beiden Trainer der Saison sind an dem ehrgeizigen Ziel schon mal gescheitert und Meier weiß auch warum: „Diese Mannschaft zu entwickeln ist ein Prozess. Das braucht Zeit. Die will man mir nicht mehr geben.“

Das ist das Kardinalproblem der Ungeduldigen, die zu viel Geld haben – Zeit haben sie stets zu wenig. Den Aufstieg kann der Pokalsieger von 1985 schon mal vergessen und er kann froh sein, dass es nicht noch schlimmer kommt. Kennt noch jemand den LR Ahlen? „Im Fußball regiert das Geld. Die anderen haben keines, wir wohl“, tönte Präsident Helmut Spikker, der außer Parfüm auch große Träume verkaufte. Die von der Bundesliga. Von der Bezirksliga bis in die Regionalliga ging es in einem Rutsch, vier Jahre dauerte es bis sie 2000 in der 2. Liga ankamen. Nun stockte der LR-Express, nicht überall ist Hoffenheim. Nach dem Abstieg zog sich Spikker samt Imperium zurück und es mündete in weiteren Abstiegen und einer Insolvenz. Heute heißen sie Rot-Weiß und keiner weiß so genau, wo sie spielen.

Das größte Ding wurde in der Hauptstadt gedreht: Vor zwanzig Jahren wollte die dubiose „Göttinger Gruppe“ mit Tennis Borussia Berlin in die Champions League, wie auf einem Transparent im vorsintflutlichen Mommsen-Stadion zu lesen war.





Dabei waren sie 1998 gerade erst in der 2. Bundesliga angekommen. Der Karlsruher Aufstiegstrainer von 1987, Winfried Schäfer, sollte unbedingt in die Bundesliga einziehen und bekam eine Heerschar hochbezahlter Söldner zur Verfügung gestellt: Kirjakow, Brinkmann, Micevski, Akrapovic, Melzig – alle über den Zenit, aber bezahlt wie Weltstars.





Beim Einlaufen teilte Ansgar Brinkmann seinen Gegenspielern schon mal die Einsatzprämie mit („Wenn der gleich anpfeift – 10 000 Mark mehr!“) und so war auch die ganze Mentalität. Die Abzocker wurden zu Absteigern, denen die Lizenz verweigert wurde.