Bisher lag der Transfer-Rekord der Bayern im Sommer 2017/18 bei 116 Mio für sieben Spieler. Diese Summe soll laut Uli Hoeneß in diesem Jahr übertroffen werden. Foto: dpa/Marijan Murat

München. Um die Mannschaft zu verjüngen, will der FC Bayern München im Sommer so viel Geld für neue Spieler ausgeben wie nie zuvor. Das kündigte Präsident Uli Hoeneß an.