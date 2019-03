Mehr Fan-Nähe: DFB-Länderspiele künftig häufiger in kleinen Stadien CC-Editor öffnen

In der Vergangenheit musste die Nationalmannschaft häufiger vor halbleeren Rängen spielen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Wolfsburg. Damit die Länderspiele der Fußballnationalmannschaft in Zukunft wieder häufiger ausverkauft sind, will der DFB einige Partien in kleineren Stadien austragen.