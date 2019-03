Wolfsburg. Hier erfahren Sie, wie Sie das Freundschaftsspiel mit Deutschland gegen Serbien live im TV und Livestream sehen können.

Nach dem historisch schlechten WM-Jahr startet für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das Länderspieljahr 2019, in dem die ersten Schritte in Richtung Europameisterschaft 2020 gegangen werden sollen. Bevor aber das erste Gruppenspiel gegen die Niederlande am Samstag, 24. März, auf dem Plan steht, treten die DFB-Kicker am Mittwoch, 20. März 2018, gegen Serbien (Anstoß 20.45 Uhr) an.

Die letzte Begegnung zwischen Deutschland und Serbien haben die DFB-Kicker nicht in guter Erinnerung. Bei der WM 2010 in Südafrika verlor die deutsche Nationalmannschaft mit 0:1 im Gruppenspiel gegen Serbien. Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr überstand das DFB-Team allerdings die Gruppenphase und wurde schlussendlich Gesamtdritter des Turniers. Für Serbien war damals in der Gruppenphase Schluss.

Wie gut kennen Sie die serbische Nationalmannschaft? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Deutschland – Serbien live im Free-TV: RTL zeigt DFB-Länderspiel live

Auf RTL ist das Länderspiel Deutschland gegen Serbien live im TV und Live-Stream zu sehen. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Florian König und der neue TV-Experte Jürgen Klinsmann aus dem Stadion in Wolfsburg. Marco Hagemann wird die Partie Deutschland – Serbien live auf RTL kommentieren. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Deutschland – Serbien live im Stream: Livestream bei "TV Now"

Über das Streaming-Portal "TV Now" kann die Begegnung von Deutschland gegen Serbien live im Stream mitverfolgt werden. Der Abruf des RTL-Livestreams ist allerdings kostenpflichtig. Nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase kostet ein Abonnement von "TV Now" 4,99 Euro monatlich. Eine kostenlose und legale Alternative zu dem von "TV Now" angebotenen Livestream gibt es für die Partie Deutschland – Serbien nicht.

Deutschland gegen Serbien: Erstes Spiel nach Müller, Hummels und Boateng

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es nicht nur das erste Länderspiel im Jahr 2019, es ist auch die erste Partie nach der Ausmusterung der drei Leistungsträger Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. In den ersten Spielen der Nationalmannschaft nach der Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw, die drei Weltmeister nicht mehr zu nominieren, wird sich zeigen, welche Spieler sie ersetzen werden. Die drei Bayern-Spieler waren im DFB-Team nicht nur Leistungsträger auf dem Platz sondern auch Wortführer und Vorbilder innerhalb der Mannschaft, als Teil des Mannschaftsrats.

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: DFB-Team: Diese Spieler profitieren vom Aus der drei Weltmeister

Der Kader für das Länderspiel Deutschland – Serbien

Tor: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-André ter Stegen

Abwehr: Thilo Kehrer, Jonathan Tah, Niklas Süle, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Nico Schulz, Niklas Stark

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich, Timo Werner, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Maximilian Eggestein, Julian Brandt, Leroy Sané, Kai Havertz, Toni Kroos, Marco Reus, Serge Gnabry