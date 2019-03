Hoffenheim . Mit Alfred Schreuder als Nachfolger von Julian Nagelsmann holt sich Hoffenheim einen Mann aus den eigenen Reihen. Der ehemalige TSG-Assistent steigt zum Chef-Trainer auf. Wer ist dieser Fußball-Lehrer aus den Niederlanden, von dem selbst Experten wenig wissen?

Am letzten Tag des kalendarischen Winters hat die TSG Hoffenheim die Cheftrainerfrage für die Saison 2019/20 geklärt. Damit ist der Verein gerade noch im vorgegebenen Korridor geblieben, den Geschäftsführer Peter Görlich und Sportdirektor Alexander Rosen seit Monaten immer wieder mit „Winter“ umschrieben hatten.

Alfred Schreuder heißt der Neue, der eigentlich ein alter Bekannter ist. Bis 2022 hat der bisherige Co-Trainer von Ajax Amsterdam bei der TSG 1899 Hoffenheim unterschrieben. „Ich weiß um die große Herausforderung, aber genau darin liegt für mich ein besonderer Reiz“, sagt Schreuder über seinen neuen Job.

Von Ajax Amsterdam zurück nach Hoffenheim

Von Oktober 2015 bis Januar 2018 war der 46-Jährige bereits Co-Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim. Erst unter Huub Stevens, dann unter seinem Nachfolger Julian Nagelsmann. „Er hat maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen“, sagt Alexander Rosen über den Neuen, dessen Name sich übrigens Skroider ausspricht.





Die Hoffenheimer ließen ihn vor 15 Monaten schweren Herzens als Co-Trainer zu Ajax Amsterdam ziehen. Für die Familie. „Er hat drei Kinder und ist nie daheim“, sagte Julian Nagelsmann damals: „Alfred wird die 460 Kilometer in die Heimat im Auto sitzen und weinen.“





Ob er jetzt mit Freudentränen in den Augen zurückkommt? Immerhin zieht nun auch die Familie mit gen Süden.

Er kennt den Club, der Club kennt ihn

Eingewöhnungszeit braucht Schreuder nicht, er kennt den Club, der Club kennt ihn. Vergangene Woche noch hatte Julian Nagelsmann betont, dass er nicht wisse, wer sein Nachfolger in Hoffenheim wird, dass er nicht eingebunden sei. Mit der nun gefundenen Lösung kann der Noch-TSG-Trainer sicherlich leben.

Dabei hätte Nagelsmann Schreuder gerne als Co-Trainer zu RB Leipzig gelotst. Leipzig bot viel Geld für den Schreuder-Transfer. Verlockender scheint nun aber die Aussicht, Nagelsmanns Werk fortzuführen. Schreuder betonte stets, wie viel er von Nagelsmann gelernt habe, dass er in Amsterdam Einheiten so gestalte, wie sein einstiger Chef. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir die gleiche Denkweise in Sachen Fußball haben“, sagte Nagelsmann einst über Schreuder. Die beiden stehen immer noch in Kontakt. Der Niederländer habe laut TSG-Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp seit Monaten zum engeren Kandidatenkreis gehört. Der Salzburger Marco Rose zögerte mit seinem Ja-Wort zu lange, was auf die Hoffenheimer Entscheider nicht wirklich überzeugend wirkte. Weil der Ex-Hoffenheimer David Wagner (zuletzt Huddersfield) keine Rolle spielte, wird Schreuder nun der Nagelsmann-Nachfolger.

"Manchmal zu nett"

Huub Stevens bezeichnete seinen wesentlich stilleren Landsmann einst als seinen besten Co-Trainer. „Mir ist aufgefallen, wie sehr er von den Spielern, mit denen er zusammenarbeitet, respektiert wird“, schrieb sein einstiger Chef in seiner Biografie. Dessen einziges Manko: „Manchmal wirkt er zu nett. Ab und zu darf man ruhig mit der Faust auf den Tisch hauen“, so Huub Stevens. Das wird Schreuder nun auch müssen. Als Co-Trainer lässt sich im Schatten prima arbeiten. Ohne die ganze Aufmerksamkeit, die Medienarbeit, die vielen Schlagzeilen.

Der perfekte Co Schreuder muss nun zeigen, dass er auch der perfekte Chef sein kann. Zwei Jahre lang war der ehemalige Profi (338 Erstligaspiele in den Niederlanden) ab 2013 bei Twente Enschede auch Cheftrainer, ansonsten war er immer der Mann im Hintergrund. Nicht minder wichtig, aber halt weniger im Rampenlicht.





Nach dem 4:1-Triumph von Ajax Amsterdam bei Real Madrid und dem damit verbundenen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale hatte Julian Nagelsmann neulich gewitzelt, dass Schreuder ihm eine Siegprämie schulde. In der nächsten Saison nun kommt es zum direkten Duell der beiden Trainer.