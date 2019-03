Wolfsburg. Leroy Sané kann sich das Außergewöhnliche auf und abseits des Platzes leisten. Mittlerweile ist der Flügelstürmer von Manchester City derjenige, der für die Nationalmannschaft den Unterschied machen soll – und das nicht nur in bunter Felljacke.

Es gibt so Momente, da wäre eine wärmende Felljacke ganz nützlich. Wie ein Schneider schien Leroy Sané am Montagabend zu frieren, als sich der Jungstar von Manchester City beim Fototermin der deutschen Nationalmannschaft in seiner schnöden Trainingsjacke auf eine Holzbank gesetzt hatte. Immer wieder rieb er die Hände zwischen seinen Knien und die Miene verriet, dass ihm diese Pflichtveranstaltung vor der Wolfsburger Arena gar nicht schnell genug vorübergehen konnte.

Bunt bemalte Lederjacke

Tags darauf erschien Sané gemeinsam mit Debütant Lukas Klostermann in der neuen Media Lounge. Zwar war die zum Treffpunkt vorgeführte Kleidung – eine auf links gedrehte und innen bunt bemalte Lederjacke und ein weißer Fellrucksack – im Teamhotel geblieben, aber natürlich war diese angeblich rund 25 000 Euro teure Kombination noch Thema der Presserunde. Sané reagierte cool: „Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich habe morgens in den Schrank geschaut und gesagt: Okay, das ist das, was ich tragen möchte.“

Soll der gebürtige Essener nicht auch derjenige sein, der auch auf dem Platz die Extravaganzen zeigen soll, um in Eins-gegen-Eins-Situationen die nötigen Überraschungsmomente zu kreieren? Dass vor dem ersten Länderspiel des Jahres gegen Serbien (Mittwoch 20.45 Uhr/RTL) nicht der bald 33-jährige Kapitän Manuel Neuer, sondern der fast zehn Jahre jüngere Außenstürmer sprach, war mehr als nur eine Petitesse: Die junge Generation rückt auch in der Außendarstellung in die erste Reihe.

Spieler auf Topniveau

Sané ist ein Spieler, der auf Topniveau den Unterschied ausmachen kann. Finesse und Finten, Tricks und Tempo gehören zu seinem Portfolio. In 17 Länderspielen sind dem Instinktkicker mit der irrsinnigen Beschleunigung zuletzt gegen Russland (3:0) und die Niederlande (2:2) auch erste Treffer im DFB-Dress geglückt. In den Champions-League-Duellen gegen den FC Schalke 04 (3:2, 7:0) offenbarte Sané ebenso seine Sonderklasse; vor allem der Freistoßtreffer auf Schalke wirkte fußballerisch ausgesprochen wertvoll. Gleichwohl hat der Nationalspieler, der Bundesliga nun nicht zu kritisch ins Gewissen zu reden: „Die englische Liga ist einen Tick vorn, aber die deutsche Liga ist nicht so weit entfernt. Das wird auch wieder wechseln.“

Der Spross des ehemaligen Bundesligaspieler Souleymane Sané verhehlt nicht, dass seiner Entwicklung die Förderung unter Pep Guardiola gutgetan habe, der vom ersten Tag mit ihm Englisch gesprochen habe, „obwohl mein Englisch erst nicht so gut war“. Nun allerdings ist aus seiner Tonlage schon abzuleiten, dass die Weltsprache auch seine geworden ist. Der nicht immer als Musterschüler aufgefallene Fußballer gab zu, dass seine Vaterrolle ihm geholfen hat, Verantwortung zu übernehmen. Da scheint ein Reifeprozess in Gang gekommen.

Erfolgsgarant der verjüngten DFB-Elf

„Er hat bei uns den größten Schritt gemacht“, lobte Löw den in der Vorsaison mit dem „Young-Player-Award“ der Premier League ausgezeichnete Profi, den er vor der Russland-Reise aus seinem WM-Aufgebot warf. Jetzt bringe Sané – den der Bundestrainer auch nicht mehr „Sahne“ nennt - seine Fähigkeiten „gut zur Geltung“. Die in der Gunst der jungen Anhängerschaft weit oben angesiedelte Nummer 19 soll ein Erfolgsgarant der verjüngten DFB-Elf werden – und darf sich ruhig ausgefallen anziehen. Eine Stellungnahme zu dieser Thematik ersparte sich Löw nämlich: „Ich will das nicht bewerten, das spielt keine Rolle. Es ist mir völlig egal, wie die Spieler kommen.“