Wolfsburg. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der deutschen und der serbischen Nationalmannschaft liegt neun Jahre zurück (0:1 für Serbien). Am Mittwochabend kommt es zum Freundschaftsspiel in Wolfsburg. Testen Sie Ihr Wissen zum Gegner der DFB-Elf.

Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2010 in Südafrika mit 0:1 gegen Serbien verlor, drohte der DFB-Elf bereits in der Vorrunde das Aus. Am Ende kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw knapp weiter. Die Chance zur Revanche hat Deutschland am Mittwochabend (20.45 Uhr) in Wolfsburg.

Doch auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft, die erstmals nach der Ausmusterung von Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels auftritt, im Freundschaftsspiel? Testen Sie Ihr Wissen zur serbischen Nationalmannschaft.