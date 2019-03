Frankfurt. Eine Partie des 30. Spieltags wird an einem Samstagabend um 20.30 Uhr ausgetragen. Es könnte noch zu einer weiteren Abweichung vom Regelspielplan kommen.

Die Deutsche Fußball Liga hat die Bundesliga-Ansetzungen bis zum Saisonende zeitgenau terminiert und dabei zwei Ausnahmefälle vorgesehen. Wegen der an Karfreitag (19. April) geltenden Feiertagsgesetzgebung findet das im Regelspielplan vorgesehene Freitagsspiel am 30. Spieltag ausnahmsweise am Samstag, 20. April (20.30 Uhr) statt – in diesem Fall ist es die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG 1899 Hoffenheim.

Auch Termine für die Relegationsspiele stehen fest

Eine weitere Abweichung vom Regelspielplan könnte es zudem geben, sollte Eintracht Frankfurt am 9. Mai im Halbfinale der Europa League spielen. Für diesen Fall behält sich die DFL vor, das am 11. Mai geplante Rhein-Main-Derby zwischen dem DFB-Pokalsieger und dem FSV Mainz 05 auf Sonntag (12. Mai) zu verlegen. Normalerweise finden alle Spiele des 33. und 34. Spieltages jeweils samstags zur gleichen Zeit statt.

Auch der weitere Verlauf im DFB-Pokal könnte noch Einfluss auf die Spieltagsterminierung haben: Jenen Manschaften aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga, die in die Relegation kommen könnten, droht möglicherweise ein Sonderfall: Sollten es ein oder zwei Vereine der in Frage kommenden Teams FC Schalke, FC Augsburg, Hamburger SV, SC Paderborn oder FC Heidenheim ins Pokal-Endspiel (25.5.) schaffen, könnten die Relegations-Termine auf den vorherigen und den Mittwoch danach verschoben werden.

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem Bundesliga-16. und dem Dritten der 2. Bundesliga wird am 23. Mai ausgetragen, das Rückspiel am 27. Mai. Den letzten freien Platz im Fußball-Unterhaus spielen der Zweitliga-16. und der Dritte der 3. Liga am 24. und 28. Mai aus.

