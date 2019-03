Wolfsburg. Wenn am Mittwoch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Serbien trifft, fehlen Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet künftig auf diese Bayern-Spieler. Neben diesem Trio fehlen weitere namhafte Akteure – eine Übersicht.

Unter besonderer Beobachtung in diesen Tagen steht Joachim Löw. Mit der deutschen Nationalmannschaft trifft der Bundestrainer am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Serbien, am Sonntag (20.45 Uhr) wird es gegen die Niederlande ernst. Nach der überraschenden Ausbootung von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller warten Fußball-Fans gespannt auf den Auftritt der DFB-Elf.



Sollte die Nationalmannschaft trotz der Nicht-Berücksichtung des Bayern-Trios weiterhin erfolglos bleiben, wird die Luft für Löw wohl dünner. Mit Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC) und Maximilian Eggestein (Werder Bremen) beruft der Coach drei Neulinge in die Nationalmannschaft.

Während das Trio auf ein Debüt in der DFB-Elf hoffen kann, sind andere Spieler verdammt, die Partie vor dem TV zu verfolgen. Aus dem Weltmeister-Kader von 2014 stehen mit Toni Kroos, Matthias Ginter und Manuel Neuer nur drei Spieler im aktuellen Aufgebot.

Neben WM-Helden wie Hummels, Boateng und Co. verzichtet Löw auf weitere, namhafte Spieler. Eine mehr als konkurrenzfähige Elf wird in den kommenden Partien keine Rolle spielen – eine Übersicht:

Tor

Seit dem siebten Spieltag ist Bernd Leno die unumstrittene Nummer eins bei Arsenal London. Mit Leno im Kasten verloren die "Gunners" nur vier von 24 Spielen. Zugegeben, mit Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen hat der 27-Jährige eine enorm große Konkurrenz in der Nationalmannschaft.

Abwehr

Löw lässt mit einer Dreier-Abwehrkette spielen und hat die Qual der Wahl. Gleich drei Weltmeister wurden für die Spiele gegen Serbien und die Niederlande nicht berücksichtigt, drei Spieler, die aufgrund ihres Alters weiterhin auf höchstem Niveau agieren. Jerome Boateng und Mats Hummels kommen beim FC Bayern München regelmäßig zum Einsatz.



In der vermeintlich stärksten Liga der Welt, der Premier League, spielt Shkodran Mustafi eine starke Saison. Für Arsenal London bestritt der 26-Jährige bislang 24 Spiele.

Mittelfeld

Lange Zeit war Julian Weigl von der Bildfläche verschwunden. Doch der gerade einmal 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat sich zurück in die Startelf der Schwarz-Gelben zurückgekämpft. Als Stabilisator im Mittelfeld kann er eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft werden.



Eine tragende Rolle hatte bereits Mario Götze in der Nationalmannschaft. Mit seinem Tor im WM-Finale 2014 gegen Argentinien ließ er ganz Fußball-Deutschland ausflippen. Seitdem ist es ruhig geworden um den 26-Jährigen, sein letztes Länderspiel bestritt Götze am 13. November 2017 gegen Frankreich. Unter BVB-Trainer Lucien Favre hat er wieder zu seiner alten Form gefunden.

Er hat 21 Spiele in der Serie A bestritten, spielt an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo und steht mit Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League. Die Rede ist von Emre Can. Der 25-Jährige spielt in einer starbesetzten Mannschaft, für Löw reicht es jedoch nicht.

Mit gerade einmal 22 Jahren spielt Benjamin Henrichs in der Ligue 1 bei AS Monaco. Der Außenverteidiger, der in Löws 3-4-3 System optimal ins Mittelfeld passen würde, um in der Rückwärtsbewegung die gegnerischen Flügelstürmer zu verteidigen, ist sicherlich ein Mann für die Zukunft.

Wie Henrichs kann auch Danny da Costa sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld auflaufen. An Eintracht Frankfurts Höhenflug ist der 25-Jährige maßgeblich beteiligt, verpasste nicht eines der 26 Saisonspiele seiner Eintracht und wurde nur einmal ausgewechselt (in der 81. Minute gegen Hertha BSC).

Angriff

Die Quote kann sich sehen lassen: In elf Spielen für die DFB-Elf markierte Lars Stindl vier Treffer, bei Borussia Mönchengladbach ist der 30-Jährige gesetzt und Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Seit fast genau einem Jahr wird er nicht mehr von Löw berücksichtigt.



Max Kruse blüht nach seiner Rückkehr bei Werder Bremen so richtig auf, sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft bestritt der mittlerweile 31-Jährige am 11. Oktober 2015 gegen Georgien. In 14 Spielen für die DFB-Elf markierte er vier Tore.

Genau 100 Spiele hat Thomas Müller für die Nationalmannschaft bestritten, 38 Tore erzielte er. Trotzdem will Löw auf den Bayern-Angreifer verzichten. Mit seinen 29 Jahren kann Müller noch auf hohem Niveau spielen. Bei Bayern München kommt er immer wieder zum Einsatz, war in den vergangenen drei Spielen an vier Toren beteiligt.