Genk. In der ersten belgischen Liga haben Fans des KRC Genk mit einer makaberen Aktion für negative Schlagzeilen gesorgt.

Beim Spiel in der ersten belgischen Liga zwischen Zulte Waregem und dem KRC Genk haben Fans des KRC mit einer geschmacklosen Aktion für einen Eklat gesorgt. Beim Auswärtsspiel in Waregem hängten sie eine lebensgroße Gummipuppe, die das Trikot des zu dem Zeitpunkt Noch-Genk-Spielers Alejandro Pozuelo trug, an einem Galgen auf. Anschließend legten sie die Puppe auf imaginäre Gleise und ließen einen Zug drüberfahren, der zuvor Teil der Choreografie vor dem Spiel war.

Reaktion auf Wechsel des Genk-Kapitäns

Mit der pietätlosen Aktion reagierten die Fans auf den Wechsel des Leistungsträgers und Kapitäns Pozuelo, der sich kurzfristig dem MLS-Club Toronto FC angeschlossen hat. Für die Anhänger des Vereins anscheinend ein unverständlicher Zeitpunkt für einen Wechsel, wo sich der Club gerade im Kampf um die Meisterschaft befindet.

Genk reagierte umgehend und verurteilte die Aktion scharf: "Was mit einer Puppe im Trikot von Pozuelo passiert ist, ist völlig inakzeptabel, und wir hoffen, dass wir so etwas nie wieder sehen werden."



Pozuelo verpasst Abschiedsspiel

Der betroffene Spieler musste das makabere Geschehen nicht live im Stadion mit ansehen. Es sollte zwar eigentlich sein Abschiedsspiel werden, allerdings besuchte er laut einer belgischen Zeitung seinen schwerkranken Vater in Spanien und verzichtete deshalb auf die Partie.

Bei dem Spiel wurden außerdem in großem Stil Pyros abgebrannt. Auch davon distanzierte sich der Club deutlich: "Mit Feuerwerk im Stadion gewinnen wir nichts, weg damit."