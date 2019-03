Madrid/München. Nach der Verkündung, dass Zinédine Zidane erneut Trainer von Real Madrid wird, könnte einer seiner Spieler die Flucht in Richtung München ergreifen.

Als Zinédine Zidane zuletzt Trainer von Real Madrid war, musste sich der walisische Stürmerstar Gareth Bale mit einem Platz auf der Bank begnügen. Doch auch nachdem der Franzose im Mai vergangenen Jahres sein Amt als Coach niedergelegt hatte, verbesserte sich die Situation des 29-Jährigen nur bedingt. Zwar spielte er häufiger, aber die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo, der den Verein in Richtung Juventus Turin verließ, konnte er nicht ausfüllen.

"Es ist ein Deal, der über die Bühne gehen könnte"

Jetzt steht ein Gerücht im Raum, dass den Waliser mit dem FC Bayern München in Verbindung bringt. Ein Madrid-Insider soll laut dem britischen Fußballportal "Teamtalk" gesagt haben, dass es ein Transfer wäre, der alle Seiten ansprechen würde: "Wer würde nicht gerne für Bayern München spielen? Real und Bayern haben eine gute Beziehung. Es ist ein Deal, der über die Bühne gehen könnte", wird der Insider, der Bale nahe stehen soll, zitiert.

Nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League wird der deutsche Rekordmeister im Sommer wohl eine Transfer-Offensive starten. Bale könnte im Zuge dessen als Ersatz für Arjen Robben geholt werden, der den Club im Sommer verlassen wird.

"Im Fußball kannst du niemals nie sagen"

Zu den Bale-Gerüchten äußerten sich die Bayern-Verantwortlichen bislang zwar noch nicht, aber bereits im Frühjahr 2018 wurde der Offensivspieler mit einem Wechsel zu den Münchnern in Verbindung gebracht. Zu den Spekulationen sagte Bale damals in einem Interview mit der "Sport Bild": "Im Fußball kannst du niemals nie sagen. Im Moment spiele ich Fußball in Madrid und genieße es. Der FC Bayern hat eine fantastische Mannschaft und war auch in der Vergangenheit schon immer einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Mit diesem Klub in Verbindung gebracht zu werden, ist für jeden eine Ehre."

Vertrag läuft noch bis 2022

Mit der Rückkehr von Erfolgscoach Zidane zu den Königlichen, wird sich die Situation von Bale bei Real Madrid vermutlich nicht unbedingt verbessern. Bales Berater sagte kürzlich zu dem Verhältnis zwischen Stürmer und Trainer: "Gareth wollte Fußball auf seine Art und Weise spielen, Zidane in einer anderen. Im Laufe der Zeit wurde das dann schlimmer." Er fügte allerdings hinzu, dass Bale "seine ganze Karriere" bei Real bleiben wolle – daran würde auch die erneute Verpflichtung von Zidane nichts ändern.

Bale spielt mittlerweile seit sechs Jahren in Madrid. Er wechselte 2013 für stattliche 92 Millionen Euro von Tottenham Hotspur in die spanische Hauptstadt. Aktuell läuft der Vertrag des walisischen Nationalspielers noch bis 2022.