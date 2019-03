Osnabrück. Acht Spieltage vor dem Saisonende der Fußball-Bundesliga: Was spricht im Rennen um den Klassenerhalt für die Clubs, was gegen sie?

FC Augsburg



14. Platz

25 Punkte

Tordifferenz -10









Das spricht für den FCA: Ein großes Plus besteht in der Ruhe im Umfeld, die bayerischen Schwaben waren vor Saisonbeginn ein Abstiegskandidat. Der Club hat die beste Ausgangslage durch die meisten Punkte und das beste Torverhältnis. Augsburg hat seine sportliche Krise diese Spielzeit bereits gemeistert. Ende 2018, Anfang 2019 gingen sechs von sieben Ligaspielen verloren. Augsburg schaffte die Wende ganz ohne Trainerwechsel. Genau das ist bemerkenswert, denn bei allen anderen Teams im Tabellenkeller sitzt ein neuer Mann auf der Bank. Trainer Manuel Baum – relativ unumstritten – ist die große Konstante. Das liegt auch an Stefan Reuter, der Geschäftsführer würde auch bei einem Abstieg in die 2. Liga bleiben. Der FC Augsburg hat zudem auch schon mal die Großen geärgert, in München gepunktet, Borussia Dortmund daheim besiegt.



Das spricht gegen den FCA: Die größte Gefahr dürfte darin bestehen, in der Rolle des Gejagten zu sein, sich zu sicher zu fühlen. Niederlagen in den direkten Duellen in Nürnberg, auf Schalke oder daheim gegen den VfB Stuttgart wären bitter, weil der FCA so zum Aufbauhelfer werden könnte.





Schalke 04

15. Platz

23 Punkte

Tordifferenz -17

Das spricht für S04: Huub Stevens. Nur für Schalke kehrte der Trainer aus seinem Ruhestand zurück. Den VfB Stuttgart rettete der knurrig-kauzige Trainer in den Jahren 2014 und 2015 jeweils in ähnlich vertrackter Situation vor dem Abstieg. Von allen Kellerclubs haben die Schalker den qualitativ besten Kader. Schalke war vor einem Jahr Zweiter, erreichte zuletzt das Achtelfinale der Champions League. Da sollte der Klassenerhalt eigentlich ein Klacks sein. „Wir haben überwiegend mental gearbeitet“, sagt Torwart Alexander Nübel.

Das spricht gegen S04: Die Fans haben erkannt, wo das Problem liegt: „Söldner aussortieren!“, stand am Samstag auf einem Plakat zu lesen. Für viele Spieler ist die Situation im Abstiegskampf gänzlich neu. Erfahrungswerte gibt es kaum. Der Kader leidet unter einer Grüppchenbildung, die nicht gerade förderlich ist. Mark Uth war suspendiert, Nabil Bentaleb ist es aktuell. Trainer Huub Stevens scheiterte zuletzt 2015/16 in Hoffenheim im Abstiegskampf. Was wohl auch daran liegt, dass die alten Trainer-Tugenden wie Autorität bei der jungen Spielergeneration nicht immer zum Erfolg führen.





VfB Stuttgart

16. Platz

20 Punkte

Tordifferenz -30

Das spricht für den VfB: Trainer Markus Weinzierl hat seine Stamm-Formation gefunden. Diese Elf spürt das Vertrauen und zahlt es aktuell zurück. Die Defensive hat sich stabilisiert, die Zahl der Gegentore ist zuletzt gesunken. Die Winter-Neuzugänge Ozan Kabak, Steven Zuber und Alexander Esswein hatten keine Anpassungsprobleme und bringen ein Qualitätsplus. Der Aufwärtstrend sorgt für mehr Selbstvertrauen. „Wir werden von Woche zu Woche besser, es geht in vielen Bereichen in die richtige Richtung“, sagt Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Der Neuling in dieser Funktion ist der sympathische Gegenentwurf zum gerne im Mittelpunkt stehenden Vorgänger Michael Reschke. Das kommt gut an. Auch bei den Fans.

Das spricht gegen den VfB: Die Stuttgarter müssen noch nach Augsburg und Schalke (am letzten Spieltag!). Nur in Nürnberg hat der VfB auswärts einen Dreier gelandet. Magere neun Tore erzielte man in der Fremde. Ein Überraschungsdreier gegen ein Top-Team ist noch nicht gelungen. Das muss sich alles ändern. Es fehlt an offensiver Durchschlagskraft, das Torverhältnis ist schlecht.





Hannover 96

17. Platz

14 Punkte

Tordifferenz -37









Das spricht für 96: Die Relegation wäre schon ein Erfolg. Trainer Thomas Doll sitzt trotz der Pleiten gegen die direkte Konkurrenz (1:5 in Stuttgart, 1:3 in Augsburg) fest im Sattel. „Es gibt keine Trainerdiskussion, das ziehen wir jetzt durch“, sagt Hannovers allmächtiger Vereinspräsident Martin Kind. „Es gibt für mich noch eine letzte Chance: Das Heimspiel gegen Schalke in zwei Wochen zu gewinnen“, sagt Ex-Trainer Mirko Slomka: „Die letzten beiden Gegner heißen Freiburg und Düsseldorf. Auch da ist etwas denkbar für Hannover.“ Bei den Niederlagen gegen Leverkusen (2:3) und Augsburg (1:3) war immerhin ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar.

Das spricht gegen 96: Die Niedersachsen sind das auswärtsschwächste Team der Liga. Vor allem die zweite Hälfte beim 1:3 in Augsburg mache „wenig Hoffnung“, sagt 96-Präsident Martin Kind. Das klingt nicht gerade nach Zuversicht. Ohne Auswärtspunkte ist der Klassenerhalt nicht zu schaffen. In Stuttgart (1:5) und Hoffenheim (0:3) spielte Hannover schlechter als jeder Zweitligist, machte haarsträubende Fehler, agierte konfus, ohne jede erkennbare Linie.





1. FC Nürnberg

18. Platz

13 Punkte

Tordifferenz -33









Das spricht für den FCN: Nichts – und genau das ist die Chance. Keiner hat die Nürnberger noch auf der Rechnung. Der Aufsteiger steht für viele bereits als Absteiger fest. Vielleicht fungiert Mit-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf als Vorbild. Die Fortuna gewann zum Ende der Hinrunde aus dem Nichts drei Spiele am Stück. Seither läuft es. „Wir werden uns nicht aufgeben und weiter Gas geben“, gibt sich Kapitän Hanno Behrens kämpferisch.

Das spricht gegen den FCN: Unglaubliche 20 Spiele in Serie wurden nicht gewonnen, sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind viel angesichts von nur noch acht Partien. Der „Club“ stellt mit 19 Toren den schwächsten Angriff der Bundesliga. In Frankfurt blieb der Tabellenletzte bereits zum 13. Mal ohne Treffer. Die Club-Gleichung lautet: keine Tore, kein Klassenerhalt. Der Kader ist nicht bundesligatauglich besetzt, zudem haben die Franken großes Verletzungspech. Das alles ist in Kombination nicht zu kompensieren. „Wir müssen Woche für Woche am Optimum spielen, um den anderen Mannschaften überhaupt auf Augenhöhe begegnen zu können“, sagt Trainer-Nothelfer Boris Schommers.