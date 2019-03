Miami. Ab 2020 will Ex-Fußballstar David Beckham mit seinem Team "Inter Miami" in der amerikanischen Major League Soccer an den Start gehen. Schon jetzt hat er einige Spieler auf der Liste, die er sich für seinen Kader wünscht.

Im vergangenen Jahr hat der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham den Zuschlag für ein Team in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) erhalten. Dieser soll in Zukunft den klangvollen Namen "Club International de Fùtbol Miami", kurz "Inter Miami", tragen und in der Glamour-Stadt im US-Bundesstaat Florida sein Zuhause finden.

In wenigen Monaten muss die Investorengruppe, zu der neben Beckham auch der britische Musikproduzent Simon Fuller sowie weitere Unternehmer gehören, einen Kader zusammengestellt haben, der sich mit den anderen MLS-Teams messen kann. Laut dem amerikanischen Sportmagazin "Bleacher Report" stehen auf Beckhams Wunschliste auch zwei der besten Fußballer, die aktuell auf den Plätzen dieser Welt kicken: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.



"Jeder hat seine Wunschliste"

"Jeder hat seine Wunschliste, die hat jeder", sagte der 43-Jährige. Er sagte zwar, dass er es nicht ausschließen würde, auf die beiden Superstars zuzugehen, um sie für sein Team zu gewinnen, jedoch räumte er auch ein, dass beide derzeit noch weit über dem MLS-Niveau spielen würden. "Wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie Leo und Cristiano immer noch spielen. Auch, wenn man vielleicht denkt, dass sie in einer späten Phase ihrer Karriere sind, sehe ich nicht, dass diese bald endet." Sie würden weiterhin auf einem so hohen Niveau spielen, dass es schwer abzusehen sei, wann sie ihre Clubs verlassen würden. "Aber wir werden sehen. Im Fußball weiß man nie, was passieren kann", so Beckham.

Auch mit ihren 34 (Ronaldo) und 31 (Messi) Jahren gehören die beiden mehrmaligen Weltfußballer weiterhin zu den besten Spielern der Welt. Gerade schoss Messi mit einem Hattrick den FC Barcelona zum Sieg gegen Betis Sevilla. Besonders ein Tor verdiente das Prädikat "Weltklasse", was auch die gegnerischen Fans frenetisch Jubeln ließ. Ronaldo schoss seinen aktuellen Club Juventus Turin in der vergangenen Woche ins Viertelfinale der Champions League.

Beckham war selbst in der MLS aktiv

David Beckham wird wohl noch etwas warten müssen, bis die Möglichkeit aufkommt diese Superstars in die MLS zu locken. Die Chancen dafür stehen allerdings nicht schlecht. Viele Fußballer lassen ihre Karriere zum Ende hin in der amerikanischen Fußballiga ausklingen. Derzeit beispielsweise Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger beim Club Chicago Fire, wo der 34-Jährige seit knapp zwei Jahren aktiv ist, oder Zlatan Ibrahimovic und Wayne Rooney. Auch Beckham selbst spielte seine letzten Jahre als aktiver Fußballer in der MLS. 2007 schloss er sich L.A. Galaxy an, wo er bis 2013 spielte, bevor er abschließend noch für ein halbes Jahr einen Abstecher zu Paris Saint-Germain machte.