Osnabrück . Natürlich war es ein Sieg der Mannschaft, natürlich erzielten Benjamin Girth, Marcos Álvarez und Luca Pfeiffer die Tore, natürlich war die Abwehr sattelfest. Aber das 3:1 des VfL Osnabrück gegen den FC Carl Zeiss Jena war auch ein Sieg des Publikums.

Der Schlüsselmoment kam schon in der sechsten Minute. Gerade war der VfL durch einen Abstaubertreffer in Rückstand geraten, für einen kurzen Moment war es still im Stadion an der Bremer Brücke.

Aber nur für einen sehr kurzen Moment. Dann stimmte die Ostkurve die „Vau-Eff-Ell“-Rufe an, alle Zuschauer fielen ein. Die Sitzplatzbesucher standen auf, alle klatschten und sangen und riefen. 9000 Osnabrücker trotzten nicht nur dem Wind, dem Regen und der Kühle, sondern auch dem Rückstand ihrer Mannschaft. Und wenn einer Gänsehaut hatte, dann wohl nicht wegen des Wetters.

Ein denkwürdiger Moment

Das war ein denkwürdiger, ein besonderer Moment, in dem deutlich wurde, was sich diese Mannschaft bei diesem Publikum in den letzten Monaten an Vertrauen und Rückhalt aufgebaut hat. Mit Leidenschaft, Willen und Mut hat das Team von Daniel Thioune sich einen Bonus erarbeitet, der nicht messbar ist, der aber in der entscheidenden Phase des Aufstiegskampfes von entscheidender Bedeutung sein kann.

„Wir glauben an euch!“ – das war die Botschaft von den Rängen. Sechs Minuten, nachdem die Zuschauer sich dem 0:1 geradezu trotzig entgegengestellt hatten, flankte Maurice Trapp von links in den Strafraum, wo Benjamin Girth zwischen den beiden Innenverteidigern den richtigen Laufweg fand und den Ball per Kopf ins lange Eck setzte.

„Das kann heute jeder einzelne Fan mit nach Hause nehmen: dass er seinen Anteil hat am schnellen Ausgleich“, sagte Trainer Thioune, „das Stadion hat uns sofort geholfen und zum Ausgleich getragen. Das war außergewöhnlich.“

Spektakulärer Torwart

Danach wurde der VfL von Minute zu Minute dominanter, der Druck wuchs, und die Chancen häuften sich. Doch es stand weiter 1:1, bis tief in die zweite Halbzeit. Das lag vor allem an Jenas überragendem Torwart Jo Coppens, der mit spektakulären Paraden die überfällige Führung immer wieder hinausschob.

Doch weder die Mannschaft noch das Publikum gaben auf. Angriff für Angriff rollte auf das Tor vor der Ostkurve, die Anfeuerung ließ nicht nach. Und dann, in der 79. Minute, kam der Treffer, den alle verdient hatten: Der Einwurf von Steffen Tigges segelte wie eine Flanke bis ans kurze Eck, Luca Pfeiffer verlängerte per Kopf, und Marcos Álvarez nickte den Ball clever ins Eck – 2:1, die Vorentscheidung.

Ein paar Minuten später eroberte Álvarez den Ball im Mittelfeld, es wurde eine Vorlage für Pfeiffer, der allein vor Coppens cool blieb und einschob. Zum achten Mal in dieser Saison hatte der VfL nach einem Rückstand noch gewonnen.

"Geile Symbiose"

„Meine Mannschaft verliert nie den Glauben an sich“, sagte Thioune, „und das liegt auch am Publikum“. Das soll einer der Trümpfe sein in den letzten neun Spielen, von denen fünf an der Bremer Brücke stattfinden werden. „Gerade jetzt, wenn der Countdown tickt, dann brauchen wir unser Stadion, wir brauchen Osnabrück – und wir brauchen die Osnabrücker so wie heute“, sagte Thioune, „das kann eine ganz geile Symbiose sein“.