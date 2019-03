Mega-Klub-WM: Eine Win-Win-Situation – nur nicht für Fans

Osnabrück. Einen Tag nach dem FIFA- Beschluss, die Club-WM auszuweiten, gibt es bereits Lücken in Europas vormaliger Blockade-Allianz gegen das Lieblingsprojekt von FIFA-Boss Gianni Infantino. Von Real Madrid und vom FC Bayern kommen positive Signale. Das Ringen um Geld und Einfluss hat längst begonnen – sicher ist nur, dass der Fan am Ende wieder bezahlt, meint unser Kommentator.

Oh toll, eine neue Club-WM im Sommer. Klar feiert die FIFA die Idee: der von der Fußball-Öffentlichkeit bisher weitgehend ignorierte Wettbewerb wird aufgewertet, die nervige Frage, wie man bei über 40 Grad Außentemperatur im Sommer 2021 den Confed-Cup in Katar durchpeitscht, wird elegant beerdigt – und man kann mit der Club-WM etwa in China ja viel mehr Geld für den eigenen Laden einstreichen. Dass mehr Topstars als zuvor mehr gesundheitlich wichtige Regenerationszeit genommen wird – für die FIFA uninteressant.

Europas Topclubs fangen auch an, die Idee zu feiern – nach angetäuschter Bedenkzeit, in der man ungeliebte Funktionäre wie DFB-Chef Reinhard Grindel ein bisschen vorführen konnte: indem man ihnen erst eine Gegenstimme im FIFA-Council abforderte, um ihnen dann in den Rücken zu fallen. Topclubs müssten bei Confed-Cup-Abstellungen Verletzungen eigener Topstars nicht mehr fürchten, sie würden sie selbst einsetzen – und viel mehr Geld bei der Mega-Club-WM kassieren. Dass dies finanziell den längst kranken Wettstreit in nationalen Ligen weiter aushebelt, weil es Vormachtstellungen weiter zementiert – für Top-Clubs uninteressant.

Und was hat der Fan davon? Noch mehr Auftritte omnipräsenter Top-Stars – aber in neuer Verpackung. Dazu verbleibt Fans natürlich wie immer die Ehre, die Party zu bezahlen – Fanartikel, Tickets und die Refinanzierung des baldigen Club-WM-TV-Deals lassen grüßen.