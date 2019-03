Leverkusen. Werder Bremen gewinnt das frühe Sonntagsspiel bei Bayer Leverkusen und bleibt im Jahr 2019 unbesiegt.

Werder Bremen hat den Aufwärtstrend von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen verloren die Leverkusener am 26. Spieltag ihr Heimspiel mit 1:3 (0:2) gegen die Hanseaten und bleiben Tabellen-Sechster. Kapitän Max Kruse (13./90.+5) mit einem Doppelpack und Milot Rashica (37.) erzielten die Tore für die Gäste. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Leon Bailey (75.) hatte keine Bedeutung. Die Bremer haben in diesem Jahr noch nicht verloren und sind Achter mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Werkself.