Hamburg. Rückschlag für den Hamburger SV im Aufstiegskampf: Der Zweitligist verlor zu Hause gegen Darmstadt 98. St. Pauli kassierte die zweite Klatsche in Folge.

Der Hamburger SV hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga leichtfertig verschenkt. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Samstag nach einer 2:0-Führung 2:3 (2:0) gegen Darmstadt 98. Marvin Mehlem sorgte mit seinem zweiten Tor in der Nachspielzeit für den Darmstädter Sieg.

Die Hamburger bleiben nach dem 26. Spieltag mit 50 Punkten vorerst einen Zähler hinter dem 1. FC Köln. Das Kölner Spiel beim MSV Duisburg am Sonntag wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Einen neuen Termin will die Deutsche Fußball Liga noch bekanntgeben.

Einen weiteren Rückschlag gab es für Hamburgs Stadtrivalen FC St. Pauli, der beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen mit 0:4 (0:2) verlor und es verpasste, den Rückstand auf Relegationsrang drei auf einen Zähler zu verkürzen. Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg trennten sich im Ost-Derby 1:1 (0:1).